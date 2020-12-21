Bakan Selçuk: Bu hafta 50 bin tablet dağıtacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklaması:

Geçen hafta 50.500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevirim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 50.000 dağıtım yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkürler.