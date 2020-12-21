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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 60 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi
 21 Aralık 2020 12:23
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 60 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.

İhaleye 123 milyar 877 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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