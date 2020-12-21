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Mersin'de balık tutarken ırmağa düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde balık tutarken ırmağa düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu
|21 Aralık 2020 12:26
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Kulak Mahallesi'nde Berdan Irmağı'nın denize döküldüğü yere yakın alanda önceki gün kuzeniyle balık tutarken dengesini kaybetmesi sonucu suya düşerek kaybolan Hamdullah Bayram'ı (43) arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edildi.
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı 9 kişilik sualtı ekiplerinin çalışmaları sonucu Bayram'ın kaybolduğu yerden yaklaşık 50 metre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı.
Bayram'ın cenazesi savcının incelemesi sonrası Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
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