Kütahya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda biri kadın 2 zanlı yakalandı.
|21 Aralık 2020 12:44
|+Aa- Yazdır
Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda biri kadın 2 zanlı yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kütahya ve Simav ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan M.Ç. (37) ve H.I. (37) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl hapis
21 Aralık 2020 11:56
|Hatice Yıldırım'ın damadı Adil Öksüz'ün kaçışına yardım etmiş
21 Aralık 2020 11:09
|Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
21 Aralık 2020 10:23
|Adana'da polise silah çekip kaçmak isteyen 4 şüpheli yakalandı
21 Aralık 2020 10:05
|Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
21 Aralık 2020 09:49
|FETÖ'cü müdürden kumpas talimatları
21 Aralık 2020 09:35
|Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı
21 Aralık 2020 08:55
|Gülen kısmi felç oldu, sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı
21 Aralık 2020 08:18
|İçişleri Bakanlığı: PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu
20 Aralık 2020 16:51
|Erdoğan'ın evini ve çevresini gizlice fotoğraflarken yakalandı
20 Aralık 2020 13:58