Yurda götürülürken kaçan Kovid-19 hastası yakalanarak karantinaya alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde filyasyon ekibince tedbir amaçlı yurda götürülürken araçtan kaçan Kovid-19 hastası yakalanarak karantinaya alındı.
|21 Aralık 2020 12:51
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Kovid-19 testi pozitif çıkan T.A, filyasyon ekibince karantina için Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda götürülmek üzere evinden alındı.
T.A, araca başka bir hasta alındığı sırada kaçtı.
Polis ekiplerince yakalanan T.A. yurtta karantinaya alındı.
T.A'nın ifadesinin karantina bitiminde alınacağı öğrenildi.
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