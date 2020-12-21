1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Bu gıdalarda koronavirüs riski yok

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, yılbaşını evde geçirenlerin tercih ettiği gıda maddelerinin başında gelen kuruyemişlerle ilgili 'bulaş' riskini değerlendirdi.
 21 Aralık 2020 13:02
+Aa- Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Bu gıdalarda koronavirüs riski yok

Konanavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması yılbaşında da devam edecek. Yeni yıla, evlerinde girmeye hazırlanan vatandaşların ise kuruyemişlere olan talebi arttı. Bu süreçte 'bulaş' riskine karşı açıkta satılan kuru gıdalarla ilgili uzmanlar el hijyeni ve maskeye dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Gözle görülmeyen aflatoksin denilen mikrobiyolojik risklere karşı vatandaşları uyaran Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, kuruyemişlerin 'bulaş' riski taşıyıp taşımadığı konusunda şunları anlattı:

"Gerek elle temas gerekse öksürme, hapşırma, konuşma sırasında ortaya çıkan damlacıkların açıkta satılan gıdaların üzerine bulaşması söz konusu olabilir. Bu tip gıdalarda havadan bulaşan bazı toz partikülleri söz konusu olabilir. Bizim 'aflatoksini' dediğimiz kurutma süreçleri sırasında uygun nem koşulları sağlanmadığında bir toksin ortaya çıkıyor. Bu özellikle karaciğer kanserine neden olabiliyor. Bu tip aflatoksin içeren gıdaların tüketim miktarı arttıkça risk de büyüyor. Bu maddeyi, tüketicinin anlaması biraz daha zor. Tüketici, bu noktada üretici ile satıcıya güvenmesi gerekiyor. Riski azaltmak adına tanıdığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapmalısınız".

'KURU GIDALARDA KORONAVİRÜS RİSKİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Tüketicinin açıkta satılan gıdalardan kaçınarak ambalajlı ve son kullanım tarihine bakarak ürün tüketmesinin önemine değinen Çalışkan, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetiminde, onaylı ve satış izni olan gıdalar rahatlıkla tüketebilir. Açıkta satılan gıdalarda el hijyenine dikkat edilmezse, solunum hijyenine dikkat edilmezse birtakım bulaşmalar söz konusu olabilir. Biz ambalajlı ürün tüketilmesinin en güvenli yol olduğunu her daim söylüyoruz. Fakat koronanın hayatını sürdürmesi için bir canlıya ihtiyacı var. Bu sebeple korona açısından kuru gıdalarda herhangi bir risk bulunmadı" diye konuştu.

'PAKETLİ ÜRÜNLERİ TERCİH ETMEK LAZIM'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı ise maskenin önemine dikkat çekerek, "Virüs eğer kuruyemişlerin üzerine bir şekilde damlacık yoluyla bulaştıysa 2 saat içerisinde siz de onunla temas ederseniz size de bulaşma ihtimal olabilir. Burada çalışanlar da önemli. 'Hijyenik kurallara ne kadar dikkat ediyorlar, maskelerini ürünleri yerleştirirken, toplarken dikkat ediyorlar mı?' bu husus önemli. Mümkün olduğunca açıkta ürün almamak lazım. Kapaklı veya paketli ürünler tercih edilmeli" diye konuştu.

Düzenli kuruyemiş aldığını belirten Vildan Kaçan, salgın nedeniyle kuruyemişleri bir gün beklettikten sonra fırınlayıp tükettiğini ifade etti. Songül Tokoğlu'da vatandaş olarak aldıkları önlemi anlattı: "Aynı yerden kuruyemiş alıyorum. Salgın nedeniyle gıda ve diğer alış veriş paketlerini hemen mutfağa sokmuyorum. Bekletiyorum. Kuruyemişleri de fırınladıktan sonra tüketiyorum".
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek
21 Aralık 2020 13:01		 Film gerçek oldu: Kapıcılıktan yöneticiliğe
21 Aralık 2020 12:46
İstilacı balıklar o ilde görüldü! Karada da yürüyebiliyor
21 Aralık 2020 11:41		 Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
21 Aralık 2020 11:05
Takma kirpikler geçici görme kaybına neden olabilir
21 Aralık 2020 10:39		 Van, Bitlis ve Muş için kar uyarısı
21 Aralık 2020 09:50
İsimler hayatı şekillendiriyor
21 Aralık 2020 07:45		 Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
21 Aralık 2020 06:30
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
21 Aralık 2020 06:11		 Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu geçti
20 Aralık 2020 23:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:26 - 7 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında öldü13:22 - Cinsel istismardan yargılanan şeyhin evinde keşif yapıldı13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:05 - Koronadan hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürünün yerine atama yapıldı13:02 - Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Bu gıdalarda koronavirüs riski yok13:01 - Başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek
12:59 - 'Youtube'un yaklaşımının diğerler şirketlere de örnek olmasını diliyorum'12:57 - Koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanı dolandırıldı12:51 - Yurda götürülürken kaçan Kovid-19 hastası yakalanarak karantinaya alındı12:48 - Çeyrek altın ne kadar?12:46 - Film gerçek oldu: Kapıcılıktan yöneticiliğe12:45 - Konya Belediye Başkanı: Sema töreni ruhuna uygun yapılmalı
12:44 - Kütahya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı12:30 - Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüste çıkan yangın söndürüldü12:26 - Mersin'de balık tutarken ırmağa düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı12:23 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 60 milyar lira verdi12:22 - Fuat Oktay kürsüde fenalaştı
12:20 - Gün ortası döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte olası asgari ücret zammı
Cumhurbaşkanlığından kadro işlemlerine dair yazı
Fuat Oktay kürsüde fenalaştı
'Bana teşkilatın numarasını verin' diyen kurye, bekçiye saldırdı
Dolar ve Altın yükseliyor, Borsa düşüyor
Gülen kısmi felç oldu, sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı
Faizsiz ev edindirme şirketinin aldığı Organizasyon Bedelinin iadesine karar verildi
Konsensus'tan seçim anketi... İşte ittifakların oy oranı
Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti
Ülkeye alkol ve çay sokmaya tenezzül eden memurun hikayesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Berceste 1
ben pozitif oldum sende ol diyerek tükürmek 4
öğretmenlerin 112 çağrı merkezinde görevlendirilmesi 1
kaplumbağalar da uçar 1
askerlik sırasında sigorta yatmaması 1
adidas'ın 3000 çift ayakkabı hediyesi 3
emeklilikte yaşa takılanlar 2
Halı kenarı çizgileri otobanmış gibi araba sürmek 1
Ağaç 2
fit olmak 2
SON İLANLAR
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli 13 sağlık personeli alacak
İSKİ 8 müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi 1'i Engelli 2'si Eski Hükümlü 3 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 memur alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam