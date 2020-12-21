Koronadan hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürünün yerine atama yapıldı
|21 Aralık 2020 13:05
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Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'in yakalandığı korona virüs sonrası hayatını kaybetmesi nedeniyle boş kalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine, dönem başından bu yana İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Zakir Okulmuş atandı.
Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'in korona virüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından boş kalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine, yeni bir atama yapıldı. Dönem başında Selendi'den Kula'ya atanarak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görevini sürdüren Zakir Okulmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirildi. Zakir Okulmuş'tan boşalan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine ise, Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş getirildi. Yeni görevlerine atanan müdürler, görevine başladı.
Sümen'in vefatından dolayı hala daha acılarının taze olduklarını dile getiren Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, devraldığı görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacaklarını söyledi. Sümen'in eğitim anlayışını sürdüreceklerini ve bu şekilde Kula'daki eğitimin başarısını yükselteceklerini kaydeden Müdür Okulmuş, eğitim camiasına çalışmalarında başarılar diledi.
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