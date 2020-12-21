'Ölüm vuslattır' paylaşımından 20 gün virüse yenik düştü

Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baş, "Ölüm vuslattır" paylaşımından 20 gün sonra korona virüse yenik düştü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde eşi ile birlikte korona virüse yakalanan emekli müfettiş Osman Baş (61) evinde izole olarak tedaviye başladı. Yaklaşık 10 önce rahatsızlığının artması sonucu Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Baş, Tokat'a sevk edildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde entübe edilen Baş, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Baş'ın cenazesi Tepekışla köyünde toprağa verildi.

Paylaşımından 20 gün sonra hayatını kaybetti

Şair ve yazar olarak tanınan Baş, 30 Kasım'da "Ölüm Vuslattır" başlığında kendi yazdığı dizelerinde şu mısralara yer verdi:

"Ömrümün ölümlü günlerindeyim, Önümde çınarlar tek tek gidiyor, Önce annem, dedem, bir, iki dayım. Nene anam, babam, veda ediyor/ Dünya böyle işte, koştur da koştur, Ölüm başa gelince her şey boştur, İmanlı insana kabir pek hoştur, Yalnız adam, sıra sana geliyor"

Baş 12 Aralık tarihinde sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımında ise şu sözlere yer vermişti: "Eşim Ayşe hanım ile birlikte korona virüs hastalığına yakalandık. Bir haftadır evimizde surecimiz devam ederken son iki gündür durumundaki ciddiyet nedeniyle bugün Tokat Erbaa Devlet Hastanesine yatırıldım. Telefonlara cevap veremiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Dualarınızı gönderin çok duaya ihtiyacımız"