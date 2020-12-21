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7 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında öldü
Nevşehir'de bir evde çıkan yangında, 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
|21 Aralık 2020 13:26
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Nevşehir'de bir evde çıkan yangında, 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde Hatipoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin giriş katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında, evde tek başına olan 7 yaşındaki Mehmet Ünal, hayatını kaybetti.
Kaymaklı Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin birinci katı kullanılamaz hale geldi.
Yangının, üçlü prizden çıkmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.
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