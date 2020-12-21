Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
|21 Aralık 2020 17:12
|+Aa- Yazdır
EDİRNE
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir maden işletmesi ve bir iş yeri karantinaya alındı.
Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina ve tedbir kararları aldı.
Buna göre, Harmanlı köyünde faaliyet gösteren maden işletmesi ve ilçe merkezindeki bir iş yerine giriş ve çıkışlar yasaklanarak 5 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Kurul, Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulanması ve kurallara uymayanlara idari ceza uygulanması kararını aldı.
KASTAMONU
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs vak'a sayılarının artış göstermesi üzerine bir köy karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya Kaymakamlığı tarafından Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği korona virüs vak'alarının artış gösterdiği Karabey köyü, 10 gün süreyle karantinaya alındığı açıklandı. Karantina kararının ardından köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
21 Aralık 2020 18:30
|PTT Şubesi, koronavirüs nedeniyle 10 gün kapatıldı
21 Aralık 2020 17:49
|Vali Yerlikaya açıkladı: Vaka sayısının en hızlı düştüğü 3 ilçe
21 Aralık 2020 17:35
|'Maskede fahiş fiyat' soruşturmasının sözlü savunması yarın yapılacak
21 Aralık 2020 17:30
|Kaplan Pençesi 2020/2 Tatbikatı yarın yapılacak
21 Aralık 2020 15:06
|MSB açıkladı: Sevk işlemleri ertelendi
21 Aralık 2020 13:42
|Koronadan hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürünün yerine atama yapıldı
21 Aralık 2020 13:05
|Koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanı dolandırıldı
21 Aralık 2020 12:57
|Yurda götürülürken kaçan Kovid-19 hastası yakalanarak karantinaya alındı
21 Aralık 2020 12:51
|Aile Bakanlığından dezavantajlı 3 bin çocuğa ücretsiz kreş desteği
21 Aralık 2020 11:15