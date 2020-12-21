Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

EDİRNE

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir maden işletmesi ve bir iş yeri karantinaya alındı.

Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina ve tedbir kararları aldı.

Buna göre, Harmanlı köyünde faaliyet gösteren maden işletmesi ve ilçe merkezindeki bir iş yerine giriş ve çıkışlar yasaklanarak 5 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kurul, Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulanması ve kurallara uymayanlara idari ceza uygulanması kararını aldı.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs vak'a sayılarının artış göstermesi üzerine bir köy karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya Kaymakamlığı tarafından Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği korona virüs vak'alarının artış gösterdiği Karabey köyü, 10 gün süreyle karantinaya alındığı açıklandı. Karantina kararının ardından köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı.