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Bakanlık açıkladı: Milli Gözetim Radarının kabul işlemleri tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ülkemizin ilk Yerli ve Milli PSR (Primary Surveillance Radar) sistemi olma özelliğini taşıyan Milli Gözetim Radarının Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığını, süreklilik testlerinin bitmesinin ardından hizmete gireceğini bildirdi.
 21 Aralık 2020 13:48
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Bakanlık açıkladı: Milli Gözetim Radarının kabul işlemleri tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ülkemizin ilk Yerli ve Milli PSR (Primary Surveillance Radar) sistemi olma özelliğini taşıyan Milli Gözetim Radarının Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığını, süreklilik testlerinin bitmesinin ardından hizmete gireceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşma radar sistemi Milli Gözetim Radarının (MGR) Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Ayrıca, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün önemli AR-GE projeleri arasında yer alan ülkenin ilk yerli ve milli PSR (Primary Surveillance Radar) sistemi olma özelliğini taşıyan Milli Gözetim Radarının, süreklilik testlerinin bitmesinin ardından da hizmete gireceği ifade edildi.

DHMİ ve TÜBİTAK İşbirliği ile geliştirildi

Bakanlık açıklamasında Milli Gözetim Radarının (MGR) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliği ile tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğinin altını çizerken, "Milli Gözetim Radarı/SSR MODE-S Araştırma Geliştirme Projesi" kapsamında geliştirilen sistemin, hava trafik kontrol hizmetlerinde birincil ve ikincil gözetim radar fonksiyonlarını da sağlayacağını vurguladı.

Açıklamada, başarıyla yönetilen 1 milyon km2'lik Türk Hava sahasında gözetim aracı olarak kullanılacak yerli ve milli sistemin, ülkenin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacağı, hem de dışa bağımlılığın ortadan kaldıracağı bildirdi. Diğer yandan aynı proje kapsamında, yine milli imkanlarla geliştirilmekte olan SSR MODE-S sisteminin entegrasyonu da devam ettiği, bu çalışmanın da 2022 yılında tamamlanacağının bilgisi aktarıldı.

Bakanlık, EUROCONTROL tavsiyelerine uygun olarak tasarlanan ve Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nun (ICAO) standartlarını da karşılayan MGR sayesinde ithal edilen sistemlerin yerini yerli imkanlar ile geliştirilen sistemlerin almış olacağının bilgisini de paylaştı.
İhlas Haber Ajansı
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