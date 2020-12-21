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Mutasyonlu koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

İtalya; Danimarka, Hollanda, Avustralya, Belçika, ve İskoçya'nın ardından "VUI - 202012/01" mutasyonun tespit edildiği İngiltere dışındaki altıncı ülke oldu.
 21 Aralık 2020 13:56
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Mutasyonlu koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış corona virüs varyantıyla enfekte olan bir hasta tespit ettiğini duyurdu. İtalya böylelikle "VUI - 202012/01" adlı mutasyonla enfekte olmuş bir vaka bildiren İngiltere dışındaki dışındaki altıncı ülke oldu.

KARANTİNAYA ALINDILAR

İtalya Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İtalyan vatandaşı olan hastanın test sonucu pozitif çıkmayan partneriyle birkaç gün önce İngiltere'den Roma'ya uçtuğunu belirtildi. Çiftin karantinaya alındığı kaydedildi.

Şimdiye kadar, yeni tip corona virüsün orijinal versiyonundan yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabileceği belirtilen yeni varyantın vakaları Danimarka, Hollanda, Avustralya, İskoçya ve Belçika'da da görüldü. Buna göre, Kasım ayında Danimarka'da 9 ve Avustralya'da 1, bu ay ise Hollanda 1 kişi mutant corona virüsle enfekte oldu. Belçika'da da yeni virüsle enfekte olan en az bir vakanın olduğu doğrulandı.

Bununla birlikte İngiltere, İskoçya ve Galler'de şu ana kadar en az bin kişinin UI - 202012/01" mutasyonuyla enfekte olduğu bildirildi.

"MUTANT VİRÜSÜN FRANSA'DA DOLAŞMASI TAMAMEN MÜMKÜN"

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ise bu sabah, mutant virüsün ülkede tespit edilmemiş olmasına rağmen Fransa'da olmasının 'tamamen mümkün' olduğunu söyledi. Bu nedenle Türkiye, Suudi Arabistan, Kuzey Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda ve Kanada da dahil olmak üzere bir düzineden fazla ülke, mutant virüsü kontrol altına almak için İngiltere'ye ve İngiltere'den seyahatleri yasakladı.

AŞI TEDARİĞİ İÇİN ASKERİ UÇAKLAR HAVALANABİLİR

Öte yandan, İngiltere'ye yönelik seyahat yasaklarının Belçika'da üretilen Pfizer / BioNTech corona virüs aşısının İngiltere'ye olan bozabileceğine dair endişeler de var. Eğer yasaklar 48 saatten uzun sürerse askeri uçaklar aşıyı taşımak için havalanacak.
NTV
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