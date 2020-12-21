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Otomobil satışları azaldı! Fiyatlar hızla düşüşe geçti

Türkiye'de haftasonları koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilirken bu yasaklardan en çok etkilenen sektörlerden biri de otomobil sektörü oldu. Otomobil satışları gelen yasakla düşüşe geçti
 21 Aralık 2020 14:04
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Otomobil satışları azaldı! Fiyatlar hızla düşüşe geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle haftasonu sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi, otomotivde sektörünü durma noktasına getirdi. BDDK'nın kredilerde vade sınırlamasına gitmesinin de tüketiciyi kötü etkileyeceği ifade ediliyor. Otomobil satışlarındaki düşüş fiyatları aşağı çekmeye devam ederken İkinci elde fiyat düşüşü yüzde 17'ye kadar geriledi. Sıfır araçta ise bayiler sektör temsilcilerinin deyimi ile 'anormal' indirimler gerçekleştiriyor.

Geçen hafta kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında yeni düzenleme yapan Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu kararıyla 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı ise 48 aydan 36 aya indirildi. BDDK tarafından yatılan bu adımın yanı sıra sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle otomobil satışlarında özellikle son 10 günde bir durgunluk meydana geldi.

Otomotivde en çok satış yapılan dönem aralık dönemi olmasına rağmen BDDK taksit ve kredi oranlarıyla ilgili yaptığı değişiklik ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otomobil satışlar diğer aylardan da kötü gidiyor.

Otomobil satışlarının azalması üzerine bir çok marka ve bayi özel kampanyalar ortaya çıkararak ellerinde kalan araçları satmak içi uğraşıyor

OTOMOBİL SATIŞLARI VE FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Otomotiv sektörünün önde gelen isimler, otomotiv pazarında yaşanan son gelişmeleri ve satışlardaki durgunluğun nedenlerini açıkladı.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Yılın son ayının ilk haftalarında otomobil satışlarında yaşanan büyük durgunluktan sonra kampanyaların satışlara pozitif yansıdığını fakat geçen senelerdeki kadar büyük bir patlama yaşanmadığını ifade etti. İkinci el satışlarında ise durgunluğun devam ettiğini belirten Bülent Kılıçer, "Sıfır araç pazarında yaşanan stok sorunu nedeniyle ikinci el çok şişmişti. Şimdi sıfır araçlarda hem stokların olması hem de fiyatların belli bir noktaya gelip orada durağ anlaşması ikinci 50'de tabii geri götürdü" dedi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu: "Normal şartlarda kasım ve aralık ayı otomobil satışlarının en yüksek aylar olur. Bu yıl ise satışlarda aynı ivmeyi göremiyoruz. Eylül ve ekimde tarihi rekorlar kırıldıktan sonra senenin son iki ayı sanki biraz dengeleme dönemi oldu. Yılsonu hedefinde bir revize ihtiyacı görmüyorum. Otomobil ve hafif ticaride 750 bin civarı toplam pazar öngörüyoruz" diye konuştu.
Milli Gazete
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