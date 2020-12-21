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Yılbaşı alışverişi için tercih e-ticaret oldu

Tüketiciler, yeni yılın yaklaşmasıyla, hediye alışverişleri ve artan ihtiyaçlar için e-ticaret kanallarına yöneldi.
 21 Aralık 2020 14:15
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Yılbaşı alışverişi için tercih e-ticaret oldu

Tüketiciler, yeni yılın yaklaşmasıyla, hediye alışverişleri ve artan ihtiyaçlar için e-ticaret kanallarına yöneldi.

GittiGidiyor'da yılbaşı ağaç satışları 3 kat, dekorasyon ürünleri ise 2 kat arttı.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, salgın nedeniyle bu yıl evde geçecek yeni yıl kutlamaları öncesi tüketiciler, alışveriş için e-ticaret kanallarını tercih etti.

Şirketin satış verilerine göre; dekorasyon kategorisinde dikkati çekici bir yükseliş gerçekleşti. Aralık ayının ilk 2 haftasında, geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat büyüyen dekorasyon kategorisinde yılbaşı ağaçları en çok artış gösteren ürün oldu. Yılbaşı ağacı satışları yaklaşık 3 kat arttı.

Yılbaşı ürünlerine en çok talep gösteren iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Muğla ve Kocaeli olarak sıralandı.

Bu süreçte en çok alışverişi ise 25-35 yaş aralığı yaptı.

GittiGidiyor yeni yıla sayılı günler kala her yaşa, her zevke ve her bütçeye uygun hediye seçenekleri sunuyor. Linkten ulaşılan hediye rehberi sayesinde kullanıcılar, platformdaki "teknoloji sevenlere", "sportiflere", "mutfağının şefine" ve "hayalci miniklere" gibi özel kategoriler sayesinde kolayca yılbaşı hediyesi seçerken kendileri için de en uygun seçenekleri bir arada görebiliyor.

Hediye rehberindeki; "300 TL altı çok satanlar", "150 TL altı çok satanlar" ve "75 TL altı çok satanlar" kategorileriyle kullanıcılar, bütçelerine en uygun hediye seçeneklerini listeleyebiliyor.

Bu yılın en favori ürünlerinin de avantajlı fiyatlarla yer aldığı platformda; sosyal medya fenomenlerinin yılbaşı hediye önerileri de görüntülenebiliyor.

Öte yandan kullanıcılar, GittiGidiyor'un "Bir İyilik Olsun" sayfasından yapacakları alışverişlerle hem sevdikleri için yılbaşı hediyelerini tamamlayıp hem de sivil toplum kuruluşlarına destek olabiliyor.

"Bir İyilik Olsun" sayfasında; Bir Dilek Tut Derneği (Make a Wish), Gülmek İyileştirir Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Temel İhtiyaç Derneği (Tider), Tohum Otizm Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (Toçev) ve Yeşilay, ürünlerini GittiGidiyor üzerinden tüm Türkiye'ye sunuyor.
Anadolu Ajansı
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