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Bir sağlık personeli de Giresun'da koronaya yenik düştü

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü personeli Ali İhsan Kabadayı Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 21 Aralık 2020 14:20
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Bir sağlık personeli de Giresun'da koronaya yenik düştü

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü personeli Ali İhsan Kabadayı Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17 Kasım'da Korona virüse yakalan Kabadayı (56) Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen mücadeleyi kaybeden Kabadayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ali İhsan Kabadayı için bugün İl Sağlık Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene Vali Enver Ünlü, Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç, Sağlık İl Müdürü Op. Dr. Ahmet Bal, sağlık personelleri ve yakınları katıldı.

İl Müftüsü Muhittin Oral'ın yaptırdığı duanın ardından Kabadayı toprağa verilmek üzere Doğankent ilçesine uğurlandı. Kabadayı ilçede kılınan cenaze namazının ardından Süttaşı Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı
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