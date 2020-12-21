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Dünyaca ünlü iki dev marka Türkiye'de üretime geliyor

Türkiye mobil telefon pazarının iki aktif oyuncusu Türkiye'de üretime başlıyor. Çinli mobil telefon üreticisi Oppo yeni yılın ilk ayında İstanbul ve Kocaeli'de kurulacak tesiste üretime başlamayı planlıyor. Söz konusu yatırımın büyüklüğü 50 milyon dolara yaklaşıyor. Türkiye'de üretime hazırlanan bir diğer üretici Samsung ise ilk etapta alt yüklenici aracılığıyla üretime geçmeyi hedefliyor
 21 Aralık 2020 15:10
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Dünyaca ünlü iki dev marka Türkiye'de üretime geliyor

Türkiye, mobil telefon alanında iki iddialı üretim yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bloomberg HT'ye bilgi veren üç kaynağa göre uluslararası iki mobil telefon şirketi Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime başlıyor.

Türkiye'ye kısa süre önce gelen Çinli şirket Oppo önümüzdeki ay mobil telefon üretimine başlamayı hedefliyor. Bloomberg HT'ye bilgi veren üç kaynağa göre İstanbul ve Kocaeli bölgesinde kurulacak tesisle üretimin tamamen Türkiye'de gerçekleşeceği ve montaj olmayacağı belirtiliyor.

Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayacak tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi. Bazı modellerini Türkiye'de üretmeyi planlayan Oppo'nun başta Avrupa pazarı olmak üzere ihracat yapacağı da belirtildi. 2004'te Çinde Dongguang'da kurulan ve dünya çapında 40 binden fazla çalışanı bulunan Oppo 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Samsung alt yüklenici ile üretime geçecek

Öte yandan Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un da Türkiye'de üretim planladığı öğrenildi. Buna göre Samsung ilk etapta üretimi İstanbul'da kurulu bir alt yükleniciyle yapacak. Üretimin montaj ağırlıklı olacağı belirtildi.

Dünyaca ünlü teknoloji markası Samsung, 1938'de Kore'de Lee Byung-chul tarafından yalnızca 30 bin wonluk yani 27 dolar sermayeyle kuruldu. Bugün dünyanın ikinci büyük üreticisi olan Samsung Electronics, 2020'nin üçüncü çeyreği için açıkladığı sonuçlarda son 6 yılın en yüksek akıllı telefon kar payını elde ettiğini duyurdu.

Resmi Gazete'de teşvik düzenlemesi geçen hafta yayımlanmıştı

Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan teşvik düzenlemelerinde cep telefonu üretimine ilişkin detaylar da yer almıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla teşvik mevzuatında değişiklik yapılarak, cep telefonu üretiminde kullanılan aksam ve parçaların, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 31 Ağustos 2021'e kadar gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla ithalatının önü açıldı.

Karara eklenen geçici maddede şu ifadeler kullanılmıştı: "Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı(PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki(SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021'e kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir."

2021'de 84 milyon aboneye ulaşılması bekleniyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun verilerine göre 2020'de Türkiye'de mobil telefon sayısı 82,9 milyon olarak kaydedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre 2021'de mobil telefon abonesi sayısının 84 milyona çıkması öngörülüyor. Aynı programa göre genişbant abone sayısının da 2020 sonunda 78 milyon 200 bin olması, gelecek yıl 80 milyona yükselmesi bekleniyor. Öte yandan, bu yıl sonu için 19,4 milyar dolar olarak tahmin edilen bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü pazar büyüklüğünün 2021 sonunda 20,5 milyar dolar olacağı tahmin edildi. Programa göre 20,5 milyar dolarlık büyüklüğün 12 milyar dolarının telekomünikasyon pazarında gerçekleşmesi öngörüldü.

Kaynak: Bloomberg HT
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