Yemek Sepeti CEO'suna maskeli takip şoku!
|21 Aralık 2020 15:12
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Yemek Sepeti isimli şirketin idari işler müdürü geçtiğimiz günlerde polis merkezine gitti. 5 Kasım günü şirket mailine bir gönderi geldiğini, gönderiyi bina yönetiminin postaladığını ve mailde Yemek Sepeti ve NIKE işletmelerinin bulunduğu katların kimliği belirişiz kişiler tarafından görüntülendiğinin tespit edildiği yazıyordu.
BİNA YÖNETİMİ UYARDI
Mail sonrası şirketin idari işler müdürü Murat Polat durumu Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a anlattı. Bina yönetiminin aldığı tedbir sonrası attığı mailde Nevzat Aydın'ın binaya giriş yaptığı otoparkı değiştirmesini ve bir süre binanın kapalı otoparkını kullanması gerektiği anlatıldı.
4 GÜN BOYUNCA FARKLI ARAÇLA MASKELİ TAKİP
Binanın güvenlik görüntüleri incelendiğinde beyaz renkli bir aracın içerisinde yüzü maskeli şahsın bulunduğunu ve şahsın çeşitli açılardan görüntü almaya çalıştığını belirledi. 4 gün boyunca aynı aracın blok görüntülerini almak için çeşitli saat dilimleri içerisinde binaya giriş yaptığını fark edince olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
ADLİ MAKAMLARDAN YARDIM İSTEDİ
Söz konusu araç tespit edilip sahibinin ifadesine başvuruldu. 31 yaşındaki Mustafa K., 'Kız arkadaşımla birlikte Kanyon AVM'nin arka sokaklarında ev arıyorduk. Eşim AVM içerisinde çalışmaktadır. Resmini çektiğim fotoğrafların satılık ilan olan evler olduğunu söylemek isterim' diye konuştu. Genç adam telefonunda bulunan fotoğrafları sunmak istediğini belirtip yanında kız arkadaşının da konuyla ilgili ifade vermek istediğini beyan etti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma sürüyor... .
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