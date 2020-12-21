Milletvekilleri de doğru park etmeyi bilmiyor
|21 Aralık 2020 15:28
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Geçtiğimiz aylarda Saadet Partisi'nden istifa eden ve şu an bağımsız vekiller arasında bulunan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, dün gece vekillerden şikayetçi olduğunu duyurdu.
Meclis otoparkında yanlış park sorunu olduğunu söyleyen İslam, konuyla ilgili isyan ederek tüm vekillere mail attı.
Aracını Meclis otoparkında, diğer vekillerin yanlış park etmelerinden dolayı park edemediğini söyleyen İslam, mailinde şu ifadelere yer verdi;
"BU BOŞLUĞA PARK ETMEKTE OLDUKÇA ZORLANDIM"
"Sayın Milletvekili Arakadaşlarım,
Aşağıda görüldüğü şekilde park edilen bu aracın yanındaki park alanını işgal etmesi nedeniyle daraltılmış bu boşluğa park etmekte oldukça zorlandım. Neyseki hasar yok!
Bugünse aşağıdaki gibi daha 'özgün' bir park etme tarzı ile karşılaştım. Neyse ki park edebilecek bir yer bulabildim. Ayrıca park boşlukları yerine otopark içerisindeki yollara park eden çok sayıda araç var. Bu durum gerçekten lüzumsuz bir risk oluşturuyor.
Sayın milletvekillerinin ortak kullanım alanlarımızı duyarlı şekilde kullanacağını; Sayın Başkanlığımızın bu düzensizliğe el atacağını umuyorum.
Hepinize selam ve saygılarımla."
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