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PKK şüphelisi, sahte pasaportla ülkeye girerken yakalandı

Terör örgütü PKK üyesi olmak, eşini kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti yapmak gibi 5 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli, tukuklandı
 21 Aralık 2020 15:38
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Türkiye'de 5 ayrı suçtan aranan Rıdvan Bayram, sahte pasaportla giriş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü risk analiz polisleri, yurt dışından gelen yolcuların pasaport kontrolünü yaptıkları sırada Rashıd Hassanzadeh Sourmanabadı ismiyle ülkeye giriş yapan bir yolcunun hareketlerinden şüphelendi.

Bunun üzerine şüpheliyi durdurarak evraklarını inceleyen ekipler, ilk incelemede herhangi bir olumsuzluk tespit etmedi. Şüpheli tavırlara devam eden yolcunun parmak izini alan polis ekipleri, bu kişinin Türk vatandaşı Rıdvan Bayram olduğunu belirledi.

Yapılan araştırmada Bayram'ın Türkiye'de iki ayrı terör örgütü üyeliği suçu, eşini kasten öldürme, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından arandığını tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Rüşvet vererek İran'da ölen bir kişi adına düzenlenmiş sahte pasaportu aldığı belirtilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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