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Komşuların 'semaver dumanı' kavgası karakolda bitti

Eskişehir'de bir apartmanın ortak kullanım alanında yakılan semaverin dumanından dolayı komşular arasında kavga çıkınca olay karakolluk oldu.
 21 Aralık 2020 16:01
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Komşuların 'semaver dumanı' kavgası karakolda bitti

Eskişehir'de bir apartmanın ortak kullanım alanında yakılan semaverin dumanından dolayı komşular arasında kavga çıkınca olay karakolluk oldu.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre O.G. isimli apartman sakini binanın ortak kullanım alanında semaver yaktı. Semaver dumanının R.D.'nin evine girmesinden dolayı taraflar arasında tartışma çıktı. Sözlü hakaretlerin edildiği tartışma kasten yaralamaya dönüştü İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, 5 kişinin birbirlerinden şikayetçi olması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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