1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediyenin gelir-gider tablosu, ışıklı panolarda kesintisiz yayınlanıyor

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın göreve gelmesiyle birlikte kentin en işlek noktalarına yerleştirilen gelir-gider tablosu vatandaşlardan büyük destek görüyor. Mezitlililer, 2014 yılından bu yana kalem kalem Mezitli Belediyesinin gelirlerini ve nerelere harcama yapıldığını 7 gün 24 saat aralıksız ışıklı panolardan öğrenebiliyor.
 21 Aralık 2020 16:12
+Aa- Yazdır
Belediyenin gelir-gider tablosu, ışıklı panolarda kesintisiz yayınlanıyor

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın göreve gelmesiyle birlikte kentin en işlek noktalarına yerleştirilen gelir-gider tablosu vatandaşlardan büyük destek görüyor. Mezitlililer, 2014 yılından bu yana kalem kalem Mezitli Belediyesinin gelirlerini ve nerelere harcama yapıldığını 7 gün 24 saat aralıksız ışıklı panolardan öğrenebiliyor.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin şeffaf yönetim anlayışının örneklerinden birisi olan ışıklı LED vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda ve trafiğin yoğun olduğu cadde kenarlarında bulunuyor. Yaklaşık iki metre büyüklüğündeki LED panoda, gelir kalemleri olarak vergi giderleri, İller Bankası payı, kira ve hizmet ile diğer gelirler yayınlanıyor. Gider kalemleri olarak da personel giderleri, işçi, memur, temizlik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, yatırım giderleri ve diğer giderler yer alıyor. Bu uygulama ile vatandaşlar, panoların bulunduğu bölgelerde belediyenin gelir-gider tablosunu 24 saat boyunca LED ekranda görüyor.

"Belediyemiz güven veriyor"

Vatandaşlar, Mezitli Belediyesinin bu uygulamasından son derece memnun. Fırsat buldukça tabloyu incelediklerini ve önceki aylara göre karşılaştırma imkanı bulduklarını belirten vatandaşlar, "Uygulamadan son derece memnunuz. Gelir gider tablosu ile belediyenin ne kadar geliri var, bu para nereye harcanıyor görüyoruz. Her ne kadar tüm vatandaşlar rakamlara hakim olmasa bile bir belediyenin korkmadan halkına 'benim gelirim bu, giderim bu' diyerek duyurması güven veriyor. Yeni belediye binamızın önünde de görmekten mutluyuz" dediler.

"Sorgulanabilir belediye olmaya devam edeceğiz"

Mezitli halkının, belediyesine, başkanına olan güveninin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bunu yaptıkları şeffaf uygulamalarla sağladıklarını ifade etti. Mezitli Belediyesinin pek çok çalışmasıyla örnek alındığını vurgulayan Başkan Tarhan, "Halkımızın belediyeye olan güveni beni oldukça memnun ediyor. Geride kalan 6 yıldır birçok çalışmamızın yanında, şeffaf belediyecilik uygulamasıyla da Türkiye'de örnek bir belediye haline geldik. Her çalışmamızda halkımızın tam desteğini alıyoruz. Harcadığımız her kuruşun halkımız tarafından sorgulanmasını, denetlenmesini istiyoruz. Eski belediye binamız, vatandaşların ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde paylaştığımız gelir-gider cetvelimizi yeni hizmete sunduk. Her an düzenli olarak bu bilgileri halkımızla paylaşıyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızdan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Sorgulanabilir belediye olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ekmek fırınının odun ateşi belediyeyi ısıtıyor
21 Aralık 2020 20:52		 Kartalkaya'da dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL
21 Aralık 2020 20:03
Mada Adası ve Kızıldağ Milli Parkı hayran bırakıyor
21 Aralık 2020 19:58		 Koronavirüsü fırsat bilen uyanıklar, devlet arazilerine kondu
21 Aralık 2020 17:58
Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler akın etti, oteller doldu
21 Aralık 2020 17:08		 Türkiye'nin en yüksek barajında gövde yüksekliği 262 metreye ulaştı
21 Aralık 2020 15:58
O ilde günlük vaka yarıya düştü, haritada kırmızı alan azaldı
21 Aralık 2020 15:27		 Validen 'yeni hastane' açıklaması: Yer tahsisi yapıldı, finansman sağlandı
21 Aralık 2020 14:47
Şanlıurfa'da 100 kişilik ilana 7 bin 53 kişi başvurdu
20 Aralık 2020 20:08		 Sivas'ta baraj artık son saatlerini yaşıyor
20 Aralık 2020 18:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - 22 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:06 - 22 yıl 3 ay ceza alan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı00:06 - 22 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:04 - Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?00:04 - Kurumlar, Muhasebe Yetkilisi Mutemedini usulüne göre görevlendirmeli23:56 - Prof. Dr. Ceyhan: Mutasyon pandemiyi bitirebilir
23:52 - ABD Başkanı Joe Biden Covid-19 aşısı oldu23:42 - Ağrı Belediye Başkanı'nı tehdit eden şahısın kimliği belirlendi23:35 - MHP'li Belediye Başkanı kızını itfaiye eri olarak işe aldı23:32 - TFF Başkanı: Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor23:30 - Bakan Koca, vaka sayıları düşen 4 ildeki son verileri paylaştı23:16 - Bakan Soylu Avrupa'ya seslendi: Hesabı sorulmayacak mı?
23:15 - İngiltere'de Başbakanı: 500 binden fazla kişi aşılandı23:13 - DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı23:11 - İYİ Parti Milletvekili Kovid-19'a yakalandı23:04 - Ateş Kara: Düşmeseydi tam kapanma şart olurdu22:43 - DSÖ: Endişe edilecek durum yok, virüs evriminin bir parçası
22:41 - Paraları dezenfektanla yıkayıp, sobada kurutuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?
Kurumlar, Muhasebe Yetkilisi Mutemedini usulüne göre görevlendirmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ocak subat 2021 doğumlular demek 3
memurlar net sözlüğün linç ekibi 1
Halı kenarı çizgileri otobanmış gibi araba sürmek 4
öğretmenlerin 112 çağrı merkezinde görevlendirilmesi 1
saray'da müzikli eğlence düzenlenmesi 1
slime yapma videoları 2
gizem 3
Çayı karıştırırken girdap yaratmaya çalışmak. 3
hamza yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olması 10
21.12.2020 satürn ve jupiterin bu gece kavuşması 5
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Kom. 2021 Yılı Sözleşmeli Er Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli 13 sağlık personeli alacak
İSKİ 8 müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi 1'i Engelli 2'si Eski Hükümlü 3 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam