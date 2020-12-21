Hakimlik sınav sonuçları açıklandı
|21 Aralık 2020 16:31
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DUYURU
(21 Aralık 2020)
2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının Sonuçları Açıklandı
21-22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı Sınavlarına (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, "Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 33. Sorunun" iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Böylece, 2020-Adalet Bakanlığı Sınavları değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Aralık 2020 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavları Sonuçları
Hakim ve savcı adaylığı sınav sonuçlarına dair değerlendirmeler için tıklayınız.
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