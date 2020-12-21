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Hastane yönetim kadrosunda 4 pozitif vaka

Antalya'nın Finike ilçesi devlet hastanesinde yönetim kadrosundaki dört kişi korona oldu. Başhekim Yardımcısı Dr. Serkan Yiğit, İdari Mali Müdür Tamer Yiğit ve hastane mutemedi Ertuğrul Özyurt'un ardından Sağlık Bakım Müdiresi Hatice Demircan'ın da Korona virüs testi pozitif çıktı.
 21 Aralık 2020 16:38
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Hastane yönetim kadrosunda 4 pozitif vaka

Antalya'nın Finike ilçesi devlet hastanesinde yönetim kadrosundaki dört kişi korona oldu. Başhekim Yardımcısı Dr. Serkan Yiğit, İdari Mali Müdür Tamer Yiğit ve hastane mutemedi Ertuğrul Özyurt'un ardından Sağlık Bakım Müdiresi Hatice Demircan'ın da Korona virüs testi pozitif çıktı.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Yücel Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm önlemlerimize rağmen Sağlık Bakım müdiremiz Hatice Demircan hanımın da bugün testi pozitif geldi. 3 gün önce başhekim yardımcımız Dr. Serkan Yiğit, idari mali müdürümüz Tamer Yiğit ve hastane mutemedimiz Ertuğrul Özyurt'un da testleri pozitif gelmişti" ifadelerini kullandı.

Korona virüs testleri pozitif çıkan personele geçmiş olsun dileğinde bulunan Başhekim Dr.Yücel Kurt, "Bir mesai arkadaşımdan öte kardeşim olan arkadaşlarıma Rabbimden acil şifalar diliyorum bu zorlu mücadelede daha önce de bir çok mesai arkadaşım pozitif olmuştu. İdarecilik bir yana bu mücadelede yeri geldi en önde hastalarla birebir ilgilenen değerli arkadaşlarıma en kalbi dualarımı iletiyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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