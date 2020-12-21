5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha etti
Foreign Affairs internet sitesinde yer alan bir makalede Türk İHA'larının savaş seyrini değiştiren potansiyeli kaleme alındı. Yazıda Dağlık Karabağ savaşıyla ilgili olarak "5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha etti" ifadelerine yer verildi.
|21 Aralık 2020 16:50
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Foreign Affairs internet sitesinde yer alan bir makalede Türk İHA'larının savaş seyrini değiştiren potansiyeli kaleme alındı. Yazıda Dağlık Karabağ savaşına ithafen "5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha etti" ifadelerine yer verildi.
BELİRLEYİCİ ROLE VURGU
Dünyanın İHA savaşları dönemine girdiği belirtilen yazıda "Libya, Dağlık Karabağ, Suriye ve Ukrayna'da olanlar silahlı insansız hava araçlarının baskın, belki de belirleyici bir rol oynadığını gösterdi. Azerbaycan savaş esnasında 1940 üretimi An-2 hafif uçakları (tuzak gibi) havaya kaldırarak Ermeni güçlerinin hava savunma sistemlerinin yerini tespit etti. Sonra İHA'lar o sistemleri imha etti" denildi.
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