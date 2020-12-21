1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakimlik sınavı cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM Başkanlığı 2020-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu.
 21 Aralık 2020 16:54
+Aa- Yazdır
Hakimlik sınavı cevap kağıtları erişime açıldı

DUYURU
(21 Aralık 2020)

2020-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

21-22 Kasım 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı), 2020 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı-Avukat), 2020 İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-İdari Yargı) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 21 Aralık 2020 tarihinde saat 16.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hakimlik sınav sonuçları açıklandı
21 Aralık 2020 16:31		 ÖSYM duyurdu: İnternet sitesinde kesinti olacak
18 Aralık 2020 18:17
ÖSYM Başkanı 2021'deki sınavlar için yeni hedefleri açıkladı
14 Aralık 2020 11:04		 ÖSYM'den 2020-EKPSS Kura geç başvuru açıklaması
10 Aralık 2020 12:04
2020 İSG sınav sonuçları açıklandı
08 Aralık 2020 16:41		 TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
04 Aralık 2020 16:47
Hazırlık sınıfında başarısız olanların Türkçe programlara yerleştirme sonuçları açıklandı
04 Aralık 2020 16:06		 ALES, YÖKDİL ve 6 sınav daha ertelendi
01 Aralık 2020 15:33
2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
30 Kasım 2020 11:35		 YKS değerlendirme raporu yayımlandı
27 Kasım 2020 15:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - 22 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:06 - 22 yıl 3 ay ceza alan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı00:06 - 22 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:04 - Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?00:04 - Kurumlar, Muhasebe Yetkilisi Mutemedini usulüne göre görevlendirmeli23:56 - Prof. Dr. Ceyhan: Mutasyon pandemiyi bitirebilir
23:52 - ABD Başkanı Joe Biden Covid-19 aşısı oldu23:42 - Ağrı Belediye Başkanı'nı tehdit eden şahısın kimliği belirlendi23:35 - MHP'li Belediye Başkanı kızını itfaiye eri olarak işe aldı23:32 - TFF Başkanı: Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor23:30 - Bakan Koca, vaka sayıları düşen 4 ildeki son verileri paylaştı23:16 - Bakan Soylu Avrupa'ya seslendi: Hesabı sorulmayacak mı?
23:15 - İngiltere'de Başbakanı: 500 binden fazla kişi aşılandı23:13 - DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı23:11 - İYİ Parti Milletvekili Kovid-19'a yakalandı23:04 - Ateş Kara: Düşmeseydi tam kapanma şart olurdu22:43 - DSÖ: Endişe edilecek durum yok, virüs evriminin bir parçası
22:41 - Paraları dezenfektanla yıkayıp, sobada kurutuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?
Kurumlar, Muhasebe Yetkilisi Mutemedini usulüne göre görevlendirmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlük yazarlarının en beğendiği fotoğraflar 1
cengiz holding reklamının dislikelanması 5
siler de geçer 3
Ömer şişmanoğlu 1
Temassız ateş ölçerler tespit ve taramada yetersiz kalması 2
mutasyon sebebiyle 4 ülkeden uçuşların durdurulması 4
güneşi hissetmek 5
israfın ilkokullardan itibaren öğretilmesi 11
günah 1
sözlük bizimdir 3
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Kom. 2021 Yılı Sözleşmeli Er Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli 13 sağlık personeli alacak
İSKİ 8 müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi 1'i Engelli 2'si Eski Hükümlü 3 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam