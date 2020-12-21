Denizli'de aranan iki FETÖ hükümlüsü yakalandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
|21 Aralık 2020 17:01
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Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda "terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine konuldu.
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