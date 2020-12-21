1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer'in aşısına onay verdi

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB'de kullanılmasına onay verdi.
 21 Aralık 2020 17:19
+Aa- Yazdır
Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer'in aşısına onay verdi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanılmasına onay verdi.

EMA'nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19'a karşı "BNT162b2" adlı aşının AB'de pazarlanması için koşullu onayladı.

AB Komisyonu'nun EMA'nın verdiği onayı bu akşam tasdik etmesi bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki hesabında EMA'nın onayından sonra yaptığı paylaşımda, "Hızlı harekete geçeceğiz. AB Komisyonu'ndan bu akşam bir karar çıkmasını bekliyorum." ifadesini kullandı.

Komisyon'nun tasdik etmesinden sonra AB ülkelerine aşı dağıtımının kısa sürede başlaması planlanıyor.

BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.

İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), söz konusu aşının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermiş, aşılar 8 Aralık'ta yapılmaya başlanmıştı.

İsviçre'de ise BioNTech ve Pfizer'in Kovid-19 aşısına cumartesi günü şartlı pazarlama izni verilirken, Avrupa dışında, ABD ve Kanada'da söz konusu aşıda toplu aşılamaya geçilmişti.

AB, birlik ülkeleri için BioNTech ve Pfizer'den 300 milyona kadar doz aşısını güvence altına alırken, BioNTech ve Pfizer bu yıl 50 milyon doz ve gelecek yılda 1,3 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını bildirmişti.

Dünya çapında 1,68 milyondan fazla insan Kovid-19 salgınında hayatını kaybederken, mevcut durumda aşı söz konusu salgını kontrol altına almanın en umut verici yollarından biri olarak görülüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi
17 Aralık 2020 15:23		 Yerli antikorla 5 dakikada sonuç veren tanı kiti
13 Aralık 2020 12:14
Bakan Koca: Birkaç gün içinde aşının teslim edileceğini umuyorum
11 Aralık 2020 19:33		 Moderna, geliştirdiği korona aşısını çocuklarda denemeye başladı
11 Aralık 2020 17:06
Virüse karşı ilaç umudu: Molnupiravir 24 saat içinde etkisiz hale getirdi
11 Aralık 2020 15:01		 Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı açıklaması
09 Aralık 2020 22:50
Prof. Dr. Tekin: Maske de taksanız 4 saatte virüs bulaşıyor
09 Aralık 2020 10:32		 Prof. Osman Müftüoğlu: Aşı bilgisizliği çöplüğü
07 Aralık 2020 07:37
'Aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemli'
06 Aralık 2020 14:54		 Hacettepe'nin yerli aşısında çalışmalar başarıyla sürüyor
06 Aralık 2020 14:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - 22 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:06 - 22 yıl 3 ay ceza alan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı00:06 - 22 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:04 - Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?00:04 - Kurumlar, Muhasebe Yetkilisi Mutemedini usulüne göre görevlendirmeli23:56 - Prof. Dr. Ceyhan: Mutasyon pandemiyi bitirebilir
23:52 - ABD Başkanı Joe Biden Covid-19 aşısı oldu23:42 - Ağrı Belediye Başkanı'nı tehdit eden şahısın kimliği belirlendi23:35 - MHP'li Belediye Başkanı kızını itfaiye eri olarak işe aldı23:32 - TFF Başkanı: Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor23:30 - Bakan Koca, vaka sayıları düşen 4 ildeki son verileri paylaştı23:16 - Bakan Soylu Avrupa'ya seslendi: Hesabı sorulmayacak mı?
23:15 - İngiltere'de Başbakanı: 500 binden fazla kişi aşılandı23:13 - DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı23:11 - İYİ Parti Milletvekili Kovid-19'a yakalandı23:04 - Ateş Kara: Düşmeseydi tam kapanma şart olurdu22:43 - DSÖ: Endişe edilecek durum yok, virüs evriminin bir parçası
22:41 - Paraları dezenfektanla yıkayıp, sobada kurutuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?
Kurumlar, Muhasebe Yetkilisi Mutemedini usulüne göre görevlendirmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ursula Kroeber Le Guin 1
malumlar apartmanı 3
22.12.2020 galatasaray vs göztepe maçı 1
saçma filmler 7
memurlar net sözlüğün linç ekibi 1
sözlükte yazacak başlık bulamamak 5
fit olmak 1
Bolsonaro'nun Kovid-19 aşılarına güvenmemesi 3
Sözlük yazarların ajandası 1
saray'da müzikli eğlence düzenlenmesi 1
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Kom. 2021 Yılı Sözleşmeli Er Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli 13 sağlık personeli alacak
İSKİ 8 müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi 1'i Engelli 2'si Eski Hükümlü 3 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam