1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ülkede mutasyona uğrayan koronavirüs daha hızlı yayılıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurdu.
 21 Aralık 2020 17:22
+Aa- Yazdır
Bu ülkede mutasyona uğrayan koronavirüs daha hızlı yayılıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurdu.

Salgın nedeniyle kurulan danışma kurulunun üyelerinden Prof. Dr. Salim Abdool Karim, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutasyona uğramış virüs hakkında konuşmak için erken olduğunu, ancak ilk verilerin, bu virüsün bir öncekinden daha hızlı yayıldığını ortaya koyduğunu söyledi.

Mutasyona uğramış virüsün daha ölümcül olduğuna ilişkin bir bulguya henüz ulaşılmadığını aktaran Karim, Güney Afrika'nın ikinci dalgada çok daha fazla vakayla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, ülkede "501.V2" olarak adlandırılan yeni tip koronavirüs mutasyonuna ilişkin çalışmalar hızlandırılırken, veriler de Dünya Sağlık Örgütüyle (DSÖ) paylaşılmaya başlandı.

Mutasyona uğramış virüsün, İngiltere'de ortaya çıkan türüyle bağlantısının olmadığı tahmin ediliyor.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 152 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 691'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 445 artışla 921 bin 922'ye ulaştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ABD Başkanı Joe Biden Covid-19 aşısı oldu
21 Aralık 2020 23:52		 İngiltere'de Başbakanı: 500 binden fazla kişi aşılandı
21 Aralık 2020 23:15
DSÖ: Endişe edilecek durum yok, virüs evriminin bir parçası
21 Aralık 2020 22:43		 AB Komisyonu, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni verdi
21 Aralık 2020 20:45
Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 802 şehit verdik
21 Aralık 2020 20:05		 DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması
21 Aralık 2020 19:42
İngiltere'ye seyahat yasağı getiren ülkeler artıyor
21 Aralık 2020 16:16		 Yeni koronavirüs mutasyonunun adı belli oldu
21 Aralık 2020 15:08
Mutasyonlu koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı
21 Aralık 2020 13:56		 Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,7 milyonu geçti
21 Aralık 2020 11:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - 22 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:06 - 22 yıl 3 ay ceza alan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı00:06 - 22 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:04 - Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?00:04 - Kurumlar, Muhasebe Yetkilisi Mutemedini usulüne göre görevlendirmeli23:56 - Prof. Dr. Ceyhan: Mutasyon pandemiyi bitirebilir
23:52 - ABD Başkanı Joe Biden Covid-19 aşısı oldu23:42 - Ağrı Belediye Başkanı'nı tehdit eden şahısın kimliği belirlendi23:35 - MHP'li Belediye Başkanı kızını itfaiye eri olarak işe aldı23:32 - TFF Başkanı: Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor23:30 - Bakan Koca, vaka sayıları düşen 4 ildeki son verileri paylaştı23:16 - Bakan Soylu Avrupa'ya seslendi: Hesabı sorulmayacak mı?
23:15 - İngiltere'de Başbakanı: 500 binden fazla kişi aşılandı23:13 - DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı23:11 - İYİ Parti Milletvekili Kovid-19'a yakalandı23:04 - Ateş Kara: Düşmeseydi tam kapanma şart olurdu22:43 - DSÖ: Endişe edilecek durum yok, virüs evriminin bir parçası
22:41 - Paraları dezenfektanla yıkayıp, sobada kurutuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?
Kurumlar, Muhasebe Yetkilisi Mutemedini usulüne göre görevlendirmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sebepsiz yere ağacı söken kişi 1
zagor 1
gizem 3
bidek 3
stadyumdaki projektör ışığının düşmesi 1
güneşi hissetmek 5
yalancı koronavirüs hastalığı 2
Someome elde mi o 3
dünyanın en yakışıklıları listesi 4
bilecik 3
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Kom. 2021 Yılı Sözleşmeli Er Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli 13 sağlık personeli alacak
İSKİ 8 müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi 1'i Engelli 2'si Eski Hükümlü 3 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam