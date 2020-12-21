Vali Yerlikaya açıkladı: Vaka sayısının en hızlı düştüğü 3 ilçe
Vali Yerlikaya,İstanbul'da vaka sayısının geçen hafta yüzde 40 oranında azaldığı bildirildi.
|21 Aralık 2020 17:35
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da pozitif vak'a oranın geçen haftaya oranla yüzde 40 düştüğünü duyurdu.
Vali Yerlikaya twitter adresinden yaptığı açıklamada: "18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul'da pozitif vak'a sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, Beyoğlu, Avcılar" ifadelerini kullandı.
18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 21, 2020
İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor.
Geçen hafta %40 oranında azaldı.
👏👏👏
En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: #Arnavutköy #Beyoğlu #Avcılar
Tedbirlere uyararak #BirlikteBaşaracağız
😷️🧴 pic.twitter.com/11EoxuVh4A
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