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PTT Şubesi, koronavirüs nedeniyle 10 gün kapatıldı

Bozkurt PTT Şubesi, çalışanlarında Covid-19 pandemisi çıkması üzerine korona virüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle kapatıldı.
 21 Aralık 2020 17:49
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PTT Şubesi, koronavirüs nedeniyle 10 gün kapatıldı

Bozkurt PTT Şubesi, çalışanlarında Covid-19 pandemisi çıkması üzerine korona virüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle kapatıldı.

Bozkurt PTT Şubesi, çalışanlarında Covid-19 virüsü tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı. Bozkurt PTT Şubesi, geçici olarak kapatılarak çalışanlarının da evlerinde 10 gün karantinaya alındığı öğrenildi.

PTT şubesinin kapısına "Şubemiz Covid-19 sebebi ile 21.12.2020 tarihi itibari ile 10 gün süreyle geçici olarak kapatılmıştır" şeklinde yazı asıldı.
İhlas Haber Ajansı
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