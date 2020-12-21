PTT Şubesi, koronavirüs nedeniyle 10 gün kapatıldı
Bozkurt PTT Şubesi, çalışanlarında Covid-19 pandemisi çıkması üzerine korona virüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle kapatıldı.
|21 Aralık 2020 17:49
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Bozkurt PTT Şubesi, çalışanlarında Covid-19 pandemisi çıkması üzerine korona virüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle kapatıldı.
Bozkurt PTT Şubesi, çalışanlarında Covid-19 virüsü tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı. Bozkurt PTT Şubesi, geçici olarak kapatılarak çalışanlarının da evlerinde 10 gün karantinaya alındığı öğrenildi.
PTT şubesinin kapısına "Şubemiz Covid-19 sebebi ile 21.12.2020 tarihi itibari ile 10 gün süreyle geçici olarak kapatılmıştır" şeklinde yazı asıldı.
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