Koronavirüsü fırsat bilen uyanıklar, devlet arazilerine kondu
|21 Aralık 2020 17:58
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde devlet arazilerine gelen kimliği belirsiz kişiler, gece kondu villaları yerleştirmek için arazileri talan etti. Deniz manzaralı, ormanın içerisindeki arazilerin toprağını süren kişiler, daha sonra alandaki ağaçları keserek kendilerine yer açmaya başladı. Bir çok alanda yapılan bu arazi sahiplenmenin kimse tarafından dur denilmediğini belirten Çoban Ali, "Önüne gelen devlet arazisi olan ormanı biraz açıyor. Bir gece kondu koyup daha sonra sahipleniyor. Bu korona virüs hastalığı çıktığından beri var. Orman yetkilileri de ya görmüyor. Ya da görüp bir şey demiyor" dedi.
Köylülerinde kimseye gidip şikayet etmediğinden yakınan Çoban Ali, "Daha önce bu araziler hiç ekilmedi. Ben gençlere köyünüzün yanındaki arazilere sahip çıkın diyorum. Yetkililerde hiçbir denetim de yapmıyor. Yapsalar ben görürüm. Her gün araziye çıkıyorum. Buraya belli aralıklarla gelenler, ilk önce birkaç metre sürüyorlar. Daha sonra biraz daha genişletiyorlar. En sonunda burayı sahipleniyorlar. Kimse ses çıkarmayınca rahatça hareket ediyorlar. Ben 60 senedir bu köydeyim. 40 senedir de buralarda koyun otlatıyorum. Tapulu arazilerin etrafındaki ağaçları kesip, o arsalara ev yapıyorlar. Milli Emlak'tan aldık" diye de insanları kandırıyorlar" şeklinde konuştu.
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