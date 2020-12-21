1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca tahliye edildi

Ağrı'da 2018 yılında dedesinin köyüne geldikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi.
 21 Aralık 2020 18:10
+Aa- Yazdır
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca tahliye edildi

Ağrı'da 2018 yılında dedesinin köyüne geldikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi.

Ağrı'da 2 Ekim günü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin karar davasında cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan iki yıl cezası da olan tutuklu amca Yusuf Aydemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aydemir'e cezasında indirim uygulanmadı. Öte yandan, sanık olarak duruşmaya katılan Yıldırım Artam, Ayşe Artam, Besim Dursun, Hatun Dursun, Mehmet Ali Aydemir ve Musa Aydemir hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Minik Leyla davasında karar bozuldu

Minik Leyla'nın karar davasından 3 ay sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla tutuklanan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi. Verilen karar dilekçesinde "Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ileride telafisi güç mağduriyetine sebebiyet verebileceği, tutuklamanın bir ceza değil tedbir niteliğinde olduğu gözetilerek tahliyesine, başka suçtan hükümlü veya tutuklu değilse derhal tahliyesinin sağlanması için Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Esas Masasına müzekkere yazılmasına, karar kesinleştiğinde dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, (I) bendindeki red kararı ve tahliye kararı yönünden kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Dairemize dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunulması, bir başka Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi veya İlk Derece Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmesi suretiyle, nihai olarak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere Dairemiz nezdinde itiraz yolu açık, bozma kararı yönünden ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 286/1 maddesi gereğince kesin olmak üzere 21/12/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi" denildi.

"Deliller daha iyi incelendikten sonra yeni karar verilecek"

Konuyla ilgili açıklama yapan Leyla'nın anne ve babasının avukat Erdoğan Tunç, "İstinaf mahkemesi Leyla'nın davasında 7 sanık hakkında ki kurulan hükmü tamamen bozup geri gönderdi. Mahkeme gerekçe olarak eksik inceleme ve eksik soruşturmayla karar verildiği için bu şartlar altında mahkeme hükmünün doğru olmayacağını daha iyi araştırıldıktan, deliller daha iyi incelendikten sonra ve bir takım usule uyulmama nedeninden dolayı böyle bir karar verildi. Bundan sonra ki süreçte incelenmesi gereken deliller yeniden incelenecek ve eksik kalan işlemler tamamlandıktan sonra yeniden bir karara gidilecek" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Ponzi Arzu'ya verilen 198 hapis cezası kısmen hukuka uygun bulundu
21 Aralık 2020 11:25		 Polis dolandırıcıya vatandaşla birlikte suçüstü yaptı
19 Aralık 2020 20:20
Şırnak'ta terör mağduru anneleri taşlayan şüpheli tutuklandı
19 Aralık 2020 19:23		 Hrant Dink cinayetine ilişkin dava, savunmaların alınması için ertelendi
17 Aralık 2020 12:28
Kısıtlamaya uymayıp polise saldıran 4 zanlı tutuklandı
16 Aralık 2020 19:55		 Öğretmenin, müdüre fırlattığı sandalye 'silah' sayıldı, dava açıldı
15 Aralık 2020 18:37
'Gardiyan olmuşsun ama adam olamamışsın' sözüne karar çıktı
15 Aralık 2020 09:08		 Hekimi tehdit etti, burs karşılığında uzlaşıldı
15 Aralık 2020 06:50
HDP'li eski belediye başkanına 9 yıl hapis cezası verildi
14 Aralık 2020 12:50		 Askerlere taşlı sopalı saldırıda bulunan 5 kişi tutuklandı
12 Aralık 2020 17:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - 22 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:06 - 22 yıl 3 ay ceza alan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı00:06 - 22 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:04 - Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?00:04 - Kurumlar, Muhasebe Yetkilisi Mutemedini usulüne göre görevlendirmeli23:56 - Prof. Dr. Ceyhan: Mutasyon pandemiyi bitirebilir
23:52 - ABD Başkanı Joe Biden Covid-19 aşısı oldu23:42 - Ağrı Belediye Başkanı'nı tehdit eden şahısın kimliği belirlendi23:35 - MHP'li Belediye Başkanı kızını itfaiye eri olarak işe aldı23:32 - TFF Başkanı: Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor23:30 - Bakan Koca, vaka sayıları düşen 4 ildeki son verileri paylaştı23:16 - Bakan Soylu Avrupa'ya seslendi: Hesabı sorulmayacak mı?
23:15 - İngiltere'de Başbakanı: 500 binden fazla kişi aşılandı23:13 - DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı23:11 - İYİ Parti Milletvekili Kovid-19'a yakalandı23:04 - Ateş Kara: Düşmeseydi tam kapanma şart olurdu22:43 - DSÖ: Endişe edilecek durum yok, virüs evriminin bir parçası
22:41 - Paraları dezenfektanla yıkayıp, sobada kurutuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?
Kurumlar, Muhasebe Yetkilisi Mutemedini usulüne göre görevlendirmeli
22 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
22 yıl 3 ay ceza alan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı
22 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Prof.Dr.Ceyhan:Mutasyon pandemiyi bitirebilir demesi 1
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısını Netanyahu'ya yapılması 5
sevgi 1
siler de geçer 3
bidek 3
su 1
pazar günleri seyredilecek filmler 1
el altından koronavirüs aşısının yapılması 3
23.12.2020 fenerbahce vs olympiakos maçı 1
hüseyin göçek 1
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Kom. 2021 Yılı Sözleşmeli Er Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli 13 sağlık personeli alacak
İSKİ 8 müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi 1'i Engelli 2'si Eski Hükümlü 3 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam