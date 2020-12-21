Hamza Yerlikaya diplomalarını paylaştı
|21 Aralık 2020 18:59
|+Aa- Yazdır
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, bir süredir hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vererek, diplomalarının fotoğraflarını paylaştı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen iftira ile bayrağımıza leke sürenlere yaranmak için onlarla aynı sofrada kaşık sallarken, Ay ve yıldıza duyduğum sevdayı defalarca göndere çektirerek kanıtladım. Ey müfteri Engin Özkoç, maaşım belli işte hakikat bu belgelerde ya ispat et ya istifa." ifadelerini kullandı.
Hamza Yerlikaya, paylaşımında lise, lisans ve yüksek lisans diplomasının fotoğraflarını da yayımladı.
Sen iftira ile bayrağımıza leke sürenlere yaranmak için onlarla aynı sofrada kaşık sallarken, Ay ve yıldıza duyduğum sevdayı defalarca göndere çektirerek kanıtladım.Hamza Yerlikaya 🇹🇷 (@hamzayerlikaya) December 21, 2020
Ey müfteri @enginozkoc,
Maaşım belli işte hakikat bu belgelerde...#YaİspatEtYaİstifa https://t.co/VTuZxTS5NB pic.twitter.com/KoKMYr4Pv3
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|22 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Aralık 2020 00:07
|22 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
22 Aralık 2020 00:06
|MHP'li Belediye Başkanı kızını itfaiye eri olarak işe aldı
21 Aralık 2020 23:35
|Bakan Koca, vaka sayıları düşen 4 ildeki son verileri paylaştı
21 Aralık 2020 23:30
|Bakan Soylu Avrupa'ya seslendi: Hesabı sorulmayacak mı?
21 Aralık 2020 23:16
|FETÖ'cülerin çevrim içi paneline HDP'li Gergerlioğlu da katıldı
21 Aralık 2020 22:22
|Başkan Zeydan Karalar'dan 'rüşvet operasyonu' yorumu
21 Aralık 2020 21:42
|Maliye Bakanı, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti
21 Aralık 2020 20:40
|'Cezaevlerinde çıplak arama' iddialarına ilişkin açıklama
21 Aralık 2020 19:49
|Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ın Türkçe okunmasına tepki
21 Aralık 2020 19:39