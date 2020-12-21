Hamza Yerlikaya diplomalarını paylaştı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, bir süredir hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vererek, diplomalarının fotoğraflarını paylaştı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen iftira ile bayrağımıza leke sürenlere yaranmak için onlarla aynı sofrada kaşık sallarken, Ay ve yıldıza duyduğum sevdayı defalarca göndere çektirerek kanıtladım. Ey müfteri Engin Özkoç, maaşım belli işte hakikat bu belgelerde ya ispat et ya istifa." ifadelerini kullandı.

Hamza Yerlikaya, paylaşımında lise, lisans ve yüksek lisans diplomasının fotoğraflarını da yayımladı.