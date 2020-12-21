MEB, yurt dışına 640 öğretmen ve öğretim elemanı görevlendirecek
|21 Aralık 2020 19:02
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Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve öğretim elemanlarının seçimine dair kılavuzu yayımladı. İşte kılavuzlar
1- Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu
Başvuru Tarihleri 11-20 Ocak 2021
Mesleki Yeterlilik Sınavı Yeri, Tarihi ve Saati--- Ankara, 13 Şubat 2021, 10.00 (Cumartesi)
Sınav Ücreti: 150,00 TL
Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları 05 Mart 2021
Öğretmen görevlendirmesi yapılacak ülkeler ve kontejanları:
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ
Almanya'da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni: 142
İsviçre'de Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni: 10
Fransa'da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni : 120
İngilizce Dil Belgesi İstenen Ülkelerde (Almanya, İngiltere, İtalya vb.) Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni : 42
DİĞER ÜLKELER
Arnavutluk, Moldova, Romanya ve Batı Trakya: 18
Kuveyt, Katar ve İran: 23
Suudi Arabistan: 68
Tacikistan, Lübnan, Tunus: 5
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: 60
Gürcistan ve Türk Cumhuriyetleri: 105
Toplam: 593 kontenjan
2- Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme Sınavı Kılavuzu
Başvuru Tarihleri: 11-20 Ocak 2021
Mesleki Yeterlilik Sınavı Yeri, Tarihi ve Saati --- Ankara, 13 Şubat 2021, 10.00 (Cumartesi)
Sınav Ücreti: 150,00 TL
Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları: 05 Mart 2021
Kontejanlar
Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk
Dili ve Edebiyatı/Türkçe ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunları:
30
Üniversitelerin Yabancı dil bölümleri ile hizmetin gerektirdiği yabancı dillerin filoloji, dilbilim, çeviri bilim, karşılaştırmalı edebiyat, öğretmenlik ve mütercim tercümanlık bölümü mezunları: 17
Toplam: 47 kontenjan
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