MEB, yurt dışına 640 öğretmen ve öğretim elemanı görevlendirecek

Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve öğretim elemanlarının seçimine dair kılavuzu yayımladı. İşte kılavuzlar

1- Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu

Öğretmen Kılavuzu 2021

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Başvuru Tarihleri 11-20 Ocak 2021

Mesleki Yeterlilik Sınavı Yeri, Tarihi ve Saati--- Ankara, 13 Şubat 2021, 10.00 (Cumartesi)

Sınav Ücreti: 150,00 TL

Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları 05 Mart 2021

Öğretmen görevlendirmesi yapılacak ülkeler ve kontejanları:

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ

Almanya'da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni: 142

İsviçre'de Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni: 10

Fransa'da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni : 120

İngilizce Dil Belgesi İstenen Ülkelerde (Almanya, İngiltere, İtalya vb.) Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni : 42

DİĞER ÜLKELER

Arnavutluk, Moldova, Romanya ve Batı Trakya: 18

Kuveyt, Katar ve İran: 23

Suudi Arabistan: 68

Tacikistan, Lübnan, Tunus: 5

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: 60

Gürcistan ve Türk Cumhuriyetleri: 105

Toplam: 593 kontenjan

2- Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme Sınavı Kılavuzu

Okutman Kılavuzu 2021

Ek1

Ek2

Ek3

Ek4

Başvuru Tarihleri: 11-20 Ocak 2021

Mesleki Yeterlilik Sınavı Yeri, Tarihi ve Saati --- Ankara, 13 Şubat 2021, 10.00 (Cumartesi)

Sınav Ücreti: 150,00 TL

Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları: 05 Mart 2021

Kontejanlar

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunları: 30

Üniversitelerin Yabancı dil bölümleri ile hizmetin gerektirdiği yabancı dillerin filoloji, dilbilim, çeviri bilim, karşılaştırmalı edebiyat, öğretmenlik ve mütercim tercümanlık bölümü mezunları: 17

Toplam: 47 kontenjan