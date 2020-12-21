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MEB, yurt dışına 640 öğretmen ve öğretim elemanı görevlendirecek

Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve öğretim elemanlarının seçimine dair kılavuzu yayımladı.
 21 Aralık 2020 19:02
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MEB, yurt dışına 640 öğretmen ve öğretim elemanı görevlendirecek

Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve öğretim elemanlarının seçimine dair kılavuzu yayımladı. İşte kılavuzlar

1- Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu

Öğretmen Kılavuzu 2021

Ek-1
Ek-2
Ek-3

Başvuru Tarihleri 11-20 Ocak 2021
Mesleki Yeterlilik Sınavı Yeri, Tarihi ve Saati--- Ankara, 13 Şubat 2021, 10.00 (Cumartesi)
Sınav Ücreti: 150,00 TL
Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları 05 Mart 2021

Öğretmen görevlendirmesi yapılacak ülkeler ve kontejanları:

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ
Almanya'da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni: 142
İsviçre'de Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni: 10
Fransa'da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni : 120
İngilizce Dil Belgesi İstenen Ülkelerde (Almanya, İngiltere, İtalya vb.) Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni : 42

DİĞER ÜLKELER
Arnavutluk, Moldova, Romanya ve Batı Trakya: 18
Kuveyt, Katar ve İran: 23
Suudi Arabistan: 68
Tacikistan, Lübnan, Tunus: 5
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: 60
Gürcistan ve Türk Cumhuriyetleri: 105
Toplam: 593 kontenjan

2- Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme Sınavı Kılavuzu

Okutman Kılavuzu 2021

Ek1
Ek2
Ek3
Ek4

Başvuru Tarihleri: 11-20 Ocak 2021
Mesleki Yeterlilik Sınavı Yeri, Tarihi ve Saati --- Ankara, 13 Şubat 2021, 10.00 (Cumartesi)
Sınav Ücreti: 150,00 TL
Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları: 05 Mart 2021

Kontejanlar

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunları: 30
Üniversitelerin Yabancı dil bölümleri ile hizmetin gerektirdiği yabancı dillerin filoloji, dilbilim, çeviri bilim, karşılaştırmalı edebiyat, öğretmenlik ve mütercim tercümanlık bölümü mezunları: 17
Toplam: 47 kontenjan
Memurlar.Net
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