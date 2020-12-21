Aktif vaka ve ağır hasta sayısı azalıyor
Bakan Koca: "Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak, yoğun bakım ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor."
|21 Aralık 2020 19:12
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Sağlık Bakanlığı 21 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu, 34 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık. ' ifadelerini kullandı.
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