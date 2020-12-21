Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
|21 Aralık 2020 20:37
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Mersin'de sosyal medya üzerinden İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli videolarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Mersin Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen F.K, İslam ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren videolarının montaj olduğunu öne sürdü.
Basın açıklamasının ardından F.K, cemiyet önüne gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) dün yapılan açıklamada, sosyal medyada Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılına ait olduğu, videodaki F.K. isimli kişi hakkında adli işlem yapıldığının tespit edildiği bildirilmişti. Açıklamada, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Twitter isimli sosyal medya platformunda birçok hesap tarafından paylaşılan ve halkımız nezdinde infial oluşturan Peygamber Efendimize hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılı içinde çekilmiş olduğu ve videodaki F.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.
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