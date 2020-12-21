1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Mersin'de sosyal medya üzerinden İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli videolarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
 21 Aralık 2020 20:37
+Aa- Yazdır
Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Mersin'de sosyal medya üzerinden İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli videolarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen F.K, İslam ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren videolarının montaj olduğunu öne sürdü.

Basın açıklamasının ardından F.K, cemiyet önüne gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) dün yapılan açıklamada, sosyal medyada Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılına ait olduğu, videodaki F.K. isimli kişi hakkında adli işlem yapıldığının tespit edildiği bildirilmişti. Açıklamada, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Twitter isimli sosyal medya platformunda birçok hesap tarafından paylaşılan ve halkımız nezdinde infial oluşturan Peygamber Efendimize hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılı içinde çekilmiş olduğu ve videodaki F.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
22 yıl 3 ay ceza alan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı
22 Aralık 2020 00:06		 Ağrı Belediye Başkanı'nı tehdit eden şahısın kimliği belirlendi
21 Aralık 2020 23:42
İngiliz sürücünün çarptığı polis ağır yaralandı
21 Aralık 2020 18:23		 Hırsızlık yaparken müşteriye ekmek sattı, kasaya 5 lira bırakıp kaçtı
21 Aralık 2020 16:47
Önce aracının lastiklerini kesti, sonra veteriner hekimi ağır yaraladı
21 Aralık 2020 16:21		 Komşuların 'semaver dumanı' kavgası karakolda bitti
21 Aralık 2020 16:01
Polis aracıyla tur atan İranlı Youtuber sınır dışı ediliyor
21 Aralık 2020 15:12		 'Bana teşkilatın numarasını verin' diyen kurye konuştu
21 Aralık 2020 14:08
Sağlık çalışanı 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla kandırıldı
21 Aralık 2020 13:52		 7 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında öldü
21 Aralık 2020 13:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - 22 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:06 - 22 yıl 3 ay ceza alan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı00:06 - 22 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:04 - Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?00:04 - Kurumlar, Muhasebe Yetkilisi Mutemedini usulüne göre görevlendirmeli23:56 - Prof. Dr. Ceyhan: Mutasyon pandemiyi bitirebilir
23:52 - ABD Başkanı Joe Biden Covid-19 aşısı oldu23:42 - Ağrı Belediye Başkanı'nı tehdit eden şahısın kimliği belirlendi23:35 - MHP'li Belediye Başkanı kızını itfaiye eri olarak işe aldı23:32 - TFF Başkanı: Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor23:30 - Bakan Koca, vaka sayıları düşen 4 ildeki son verileri paylaştı23:16 - Bakan Soylu Avrupa'ya seslendi: Hesabı sorulmayacak mı?
23:15 - İngiltere'de Başbakanı: 500 binden fazla kişi aşılandı23:13 - DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı23:11 - İYİ Parti Milletvekili Kovid-19'a yakalandı23:04 - Ateş Kara: Düşmeseydi tam kapanma şart olurdu22:43 - DSÖ: Endişe edilecek durum yok, virüs evriminin bir parçası
22:41 - Paraları dezenfektanla yıkayıp, sobada kurutuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?
Kurumlar, Muhasebe Yetkilisi Mutemedini usulüne göre görevlendirmeli
22 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
22 yıl 3 ay ceza alan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı
22 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cengiz holding reklamının dislikelanması 5
hamza yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olması 10
hüseyin çimşir 1
gülben ergen'in koronavirüse yakalanması 1
yalancı koronavirüs hastalığı 2
sevgi 1
Fasık 1
Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzay Filmleri 1
ocak subat 2021 doğumlular demek 3
malumlar apartmanı 3
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Kom. 2021 Yılı Sözleşmeli Er Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli 13 sağlık personeli alacak
İSKİ 8 müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi 1'i Engelli 2'si Eski Hükümlü 3 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam