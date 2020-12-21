Mardin polisi 'Ohhh ohhh' yazılı tişört giydi

BİR SINIFTA 40'DAN FAZLA ÖĞRENCİ OLABİLİR Mİ? Bir sınıfta 40 öğrenciden fazla öğrenci olamaz. Bazı il milli eğitim müdürlükleri Anayasa'nın 42. maddesinde yer alan "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz." hükmünü hatırlatarak bir sınıfta 40'dan fazla öğrenci olabileceğini savunulmakta olup, bu görüş doğru değildir.