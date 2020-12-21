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Kartalkaya'da dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL

Bolu Kartalkaya'da bir otele ait 'luxury chalet' adı verilen dağ evlerinde yılbaşı gecesi konaklama bedeli 80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Dağ evlerinde, yıl başı döneminde en az 4 gece konaklama yapılabiliyor. Dağ evlerinin bağlı olduğu otellerin Bölge Koordinatörü Yusuf Avcı, "Çok inanılmaz bir konfor, inanılmaz bir hizmet kalitesi var. Tabi ki fiyatı biraz farklı" dedi.
 21 Aralık 2020 20:03
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Kartalkaya'da dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 25 pistiyle 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunuyor. Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakınlığıyla ilgi gören kayak merkezi, geçen yıl 500 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Toplam yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin olan kayak merkezi Türkiye'nin en pahalı kayak merkezi olarak biliniyor. Kartalkaya, her yıl sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından yerli ve yabancı birçok önemli ismi ağırlıyor.

YILBAŞINDA GECELİĞİ 80 BİN TL

25 Aralık'ta sezonun açılacağı Kartalkaya'daki 5 otelden biri, bünyesinde bulundurduğu 2 adet dağ evi ile zengin müşterilerine hizmet veriyor. Her türlü konforun sağlandığı bu dağ evleri Türkiye'nin en zenginlerini konuk ediyor. Luxury Chalet adı verilen dağ evlerinde yılbaşı gecesi konaklama ücretleri 80 bin lirayı buluyor. Ayrıca yılbaşı gecesi en az 4 gece konaklama şartı bulunan dağ evleri, şimdiden rezervasyonlar alıyor. Geçen yıl neredeyse hiç boş kalmayan dağ evlerine şimdiden ilginin çok olduğu öğrenildi.

REZERVASYONLAR ŞİMDİDEN ALINDI, BELLİ TARİHLERDE DOLU

Dağ evlerinin bağlı olduğu otellerin Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü olan Yusuf Avcı, pandemi döneminde dağ evlerine ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Luxury Chalet dediğimiz villalar pandemi döneminde özellikle çok yoğun ilgi görüyor. Tabi kısıtlı sayıda olduğu için şu anda çoğu belli tarihlerde doldu. Oradaki konsepte göre biz fiyatı ayarlıyoruz. Çok farklı bir konsepti var. Hem konfor olsun, hem de yiyecek, içecek anlamında olsun hem de 7 gün 24 saat hizmet var. Özel pisti var. Özel saunası, özel jakuzisi var. Çok inanılmaz bir konfor, inanılmaz bir hizmet kalitesi var. Tabi ki fiyatı biraz farklı. Yılbaşı 80 bin TL dolayında gecelik. Yılbaşından sonra ucuzlama olacak. Yüzde 20, yüzde 25 düşecek. Ama Avrupa'ya baktığımızda fiyat düşük kalıyor emin olun. Biz tabi burada çok önemli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Türkiye'den böyle bir talep var ancak inşallah ileride daha da çoğaltırız. Özellikle yurtdışına gitmeyip de böyle yerleri tercih edilmesi için böyle bir yer yaptık. Bu da çok ilgi gördü. Bundan da memnunuz." dedi.

AVRUPALI MÜŞTERİYE GÖRE FİYAT ÇOK AŞAĞIDA KALIYOR

Yusuf Avcı, dağ evlerinin Türkiye ve Bolu açısından çok iyi bir marka değeri olduğunu anlatarak, "Kur oranına baktığımızda Avrupalı müşteriye göre fiyat çok aşağıda kalıyor. Günlük 10 bin dolar bile yapmıyor. Bu dağ evleri Kartalkaya'ya ayrı bir prestij katıyor. O segment de misafirlerin gelmesi, bölgenin tanıtımı için önemli. Sadece Türkiye'de değil yurtdışında da çok önemli ilgi görüyor. Yurtdışından gelen o segmentteki misafirler ciddi anlamda hem Bolu için, hem Türkiye için hem de döviz girdisi için önemli. Hem ekonomik hem de marka değeri açısından ciddi bir PR yapıyoruz. Bizim temel etkenimiz de bu. Bunun Türkiye için Bolumuz için çok önemli bir değeri var. Marka değeri yaratıyor." diye konuştu.

YILBAŞINDA CİDDİ İLGİ GÖRECEK

Avcı, pandemi nedeniyle gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Yılbaşında ciddi ilgi görecek. Yılbaşında yasaklar 4 gün olduğu için 4 günlük bu evleri vereceğiz. Özellikle tercih 4 gün. İnsanlar şehirde sıkıldı. Burada temiz hava, bol oksijen ve istediği hizmeti alabilecek. Pandemi süreciyle alakalı da misafirlerimizi sağlık konusunda en üst seviyede personelle 7 gün 24 saat koruyacağız. Bunu her türlü teknolojik ve dijital argümanlarla bir şekilde yapacağız. Önlemlerimizi aldık." dedi.

DHA
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