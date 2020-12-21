Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 802 şehit verdik
|21 Aralık 2020 20:05
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Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 802 şehit verdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgileri güncelledi.
Daha önce 2 bin 783 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 802'ye çıktığı belirtildi.
Şehit askerlerden kimliği henüz belirlenemeyen 60'tan fazlasının teşhis edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, yaklaşık 40 askerin kayıp olduğu, onların bulunması için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Bakanlık, defnedilen şehit askerlerin listesini de kamuoyu ile paylaştı.
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.
Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den ve 1 Aralık'ta Laçın'dan çekilmişti.
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