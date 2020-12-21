1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maliye Bakanı, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.
 21 Aralık 2020 20:40
+Aa- Yazdır
Maliye Bakanı, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Arslan ve Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleriyle Bakanlıkta görüştüklerini belirterek, "Kendi alanlarındaki konulara ilişkin talep ve önerilerini tarafımıza ilettiler. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Hak-İş Konfederasyonu Raporu Elvan'a sunuldu

Hak-İş'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukuk alanında başlattığı reforma ilişkin Konfederasyon tarafından çalışma hayatı, sendikal mevzuat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve çalışma hayatına ilişkin taleplerin yer aldığı "Hak-İş Konfederasyonu Raporu'nun" hazırlandığı ve Bakan Elvan'a takdim edildiği aktarıldı.

Ziyaretin ardından Arslan'ın, Hak-İş tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisi'ne adına yapılan fidan bağışı sertifikasını Bakan Elvan'a takdim ettiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
22 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Aralık 2020 00:07		 22 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
22 Aralık 2020 00:06
MHP'li Belediye Başkanı kızını itfaiye eri olarak işe aldı
21 Aralık 2020 23:35		 Bakan Koca, vaka sayıları düşen 4 ildeki son verileri paylaştı
21 Aralık 2020 23:30
Bakan Soylu Avrupa'ya seslendi: Hesabı sorulmayacak mı?
21 Aralık 2020 23:16		 FETÖ'cülerin çevrim içi paneline HDP'li Gergerlioğlu da katıldı
21 Aralık 2020 22:22
Başkan Zeydan Karalar'dan 'rüşvet operasyonu' yorumu
21 Aralık 2020 21:42		 'Cezaevlerinde çıplak arama' iddialarına ilişkin açıklama
21 Aralık 2020 19:49
Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ın Türkçe okunmasına tepki
21 Aralık 2020 19:39		 Aktif vaka ve ağır hasta sayısı azalıyor
21 Aralık 2020 19:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - 22 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:06 - 22 yıl 3 ay ceza alan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı00:06 - 22 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:04 - Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?00:04 - Kurumlar, Muhasebe Yetkilisi Mutemedini usulüne göre görevlendirmeli23:56 - Prof. Dr. Ceyhan: Mutasyon pandemiyi bitirebilir
23:52 - ABD Başkanı Joe Biden Covid-19 aşısı oldu23:42 - Ağrı Belediye Başkanı'nı tehdit eden şahısın kimliği belirlendi23:35 - MHP'li Belediye Başkanı kızını itfaiye eri olarak işe aldı23:32 - TFF Başkanı: Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor23:30 - Bakan Koca, vaka sayıları düşen 4 ildeki son verileri paylaştı23:16 - Bakan Soylu Avrupa'ya seslendi: Hesabı sorulmayacak mı?
23:15 - İngiltere'de Başbakanı: 500 binden fazla kişi aşılandı23:13 - DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı23:11 - İYİ Parti Milletvekili Kovid-19'a yakalandı23:04 - Ateş Kara: Düşmeseydi tam kapanma şart olurdu22:43 - DSÖ: Endişe edilecek durum yok, virüs evriminin bir parçası
22:41 - Paraları dezenfektanla yıkayıp, sobada kurutuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?
22 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Kurumlar, Muhasebe Yetkilisi Mutemedini usulüne göre görevlendirmeli
22 yıl 3 ay ceza alan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı
22 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bolsonaro'nun Kovid-19 aşılarına güvenmemesi 3
Youtuber'ların kanal ve takipçi yitirme korkusu 1
Berceste 1
Halı kenarı çizgileri otobanmış gibi araba sürmek 4
sebepsiz yere ağacı söken kişi 1
19.12.2020 gaziantep fk vs fenerbahce maçı 4
meyve veren ağaç taşlanır 1
Yumruk yumruğa tokalaşmanın da tehlikeli olması 3
tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılması 4
kırmızı oda 3
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Kom. 2021 Yılı Sözleşmeli Er Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli 13 sağlık personeli alacak
İSKİ 8 müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi 1'i Engelli 2'si Eski Hükümlü 3 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam