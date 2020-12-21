Otomobil sektöründeki dev birleşmeye AB'den onay
|21 Aralık 2020 20:43
|+Aa- Yazdır
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ABD ve İtalyan ortaklığındaki FCA ile Fransız PSA'nın birleşme teklifine yönelik rekabet soruşturmasının tamamlandığı bildirildi.
2 firmanın Avrupa'da büyük ölçekli üretim yaptıkları anımsatılan açıklamada, birleşme ile dünyanın 4'üncü büyük otomobil grubu "Stellantis"in kurulacağı aktarıldı.
Açıklamada, özellikle hafif ticari araçlarda bu grupların Avrupa piyasalarında lider konumlarda olduğu hatırlatılarak, birleşmeye onay için firmaların Toyota için tesislerinde hafif ticari araç üretimini sürdürme, araç bakım ve tamir ağlarını rakiplerinin araçlarına açma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.
Söz konusu taahhütlerin yerine getirilmesi ile Avrupa piyasalarında rekabetin sağlanacağına işaret edilen açıklamada, satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karar alındığı belirtildi.
FCA ve PSA grupları, geçen yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşmıştı.
Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor. AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde Komisyon, birleşmeleri engelleyebiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Son dönemde ikinci el araç fiyatları yüzde 3-10 düştü
21 Aralık 2020 20:41
|Otomobil satışları azaldı! Fiyatlar hızla düşüşe geçti
21 Aralık 2020 14:04
|İkinci el araç satışlarında fiyatlar düşüyor
19 Aralık 2020 09:15
|Hyundai'de devir için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı
17 Aralık 2020 23:12
|Otomobilde sıfır faiz müjdesi
14 Aralık 2020 14:04
|2. el otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi?
14 Aralık 2020 11:31
|Otomotiv sanayisinin üretimi kasımda yüzde 5,4 arttı
13 Aralık 2020 16:21
|Hurda klasik araçların tadilatını yapıp koleksiyonuna ekliyor
12 Aralık 2020 16:56
|HSCB'den 2021 yılında altın için tahmin
10 Aralık 2020 11:23
|Arabam.com: Kilometresi yüksek araçlara ilgi arttı
08 Aralık 2020 12:45