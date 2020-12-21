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Ekmek fırınının odun ateşi belediyeyi ısıtıyor

Niğde'nin Gümüşler Belde Belediyesi, bir ekmek fırınının ocağının üstüne kurduğu su kazanıyla hem ücretsiz ısınıyor hem de yılda yaklaşık 50 bin lira tasarruf sağlıyor.
 21 Aralık 2020 20:52
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Ekmek fırınının odun ateşi belediyeyi ısıtıyor

Niğde'nin Gümüşler Belde Belediyesinin ısıtma sistemi, ekmek fırınının ocağının üstüne kurulan su kazanıyla sağlanıyor.

Gümüşler Belde Belediye Başkanı Recep Çaymaz, yaklaşık 2 yıl önce, belediye binasını ücretsiz ısıtmak için 100 metre uzaklıkta kendilerine ait ekmek fırınının ocağının üzerine 500 litrelik su kazanı koydurdu.

Günün 24 saati çalışan fırındaki ocağın üstüne yerleştirilen kazanda ısınan su, borularla belediye binasındaki kalorifer peteklerine veriliyor.

Çaymaz, AA muhabirine, mülkiyeti belediyeye ait başkası tarafından işletilen fırındaki odun ateşinden belediyeyi de ısıtmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 5 daire büyüklüğündeki belediye binasının daha önce kömür kazanlı kalorifer sistemiyle ısıtıldığını belirten Çaymaz, şunları kaydetti:

"Önceden kaloriferi yakmak için bir işçimizi görevlendiriyorduk. Yıllık yaklaşık 20 ton kömür masrafımız oluyordu. Bu masraftan kurtulmak ve işçimizi de başka bir yerde görevlendirmek istedik. Yaklaşık 100 metre ilerideki fırınımızın ateş yanan bölümünün üzerine, fırıncı tabiriyle 'cehennemlik' denilen ocağın üstüne 500 litrelik su kazanı koyduk. Kalorifer sisteminin aynısını uygulayarak, ısınan suyu borularla belediyemize çektik ve peteklere bağladık. Sistem 2 yıldır gayet güzel çalışıyor. Hiç para harcamadan, kokusu, tozu olmadan belediyemizi, 100 metre ilerideki fırından ısıtıyoruz. Bu sistem yıllık yaklaşık 50 bin lira tasarruf sağladı, aynı zamanda bir çalışanımızı da boşa çıkardık. Önceden oluşan koku, is, duman da tamamen ortadan kalkmış oldu."

Kazanı kurdurmanın toplam maliyetinin yaklaşık 15 bin lira olduğunu aktaran Çaymaz, bir yıllık ısınma giderlerinin 3'te biri maliyetle belediyeyi ısıttıklarını dile getirdi.

Çaymaz, örnek bir projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını vurgulayarak, "50 bin lira çok büyük bir miktar değil gibi görünebilir ama bu daha büyük tasarruf yapılacak projelere örnek teşkil edebilir." dedi.

"Sıcaklık boşa gideceğine hiç olmazsa belediyemize faydası oluyor"

Fırının işletmecisi Sait Tangüner de fırında ocağın 24 saat yandığını anlatarak, "Başkanımız 'sıcaklık boşa gitmesin, buraya bir su kazanı koysak, belediyemizin ısınmasını da buradan sağlasak' diye teklif etti. Biz de bize bir külfet olmayacağı ve belediyeye faydası olacağı için kabul ettik. Sonuçta bu ocak yanıyor. Sıcaklık boşa gideceğine hiç olmazsa belediyemize faydası oluyor. Biz de sevindik. Milletimizin, devletimizin yararına bir iş yaptık." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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