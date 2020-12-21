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Başkan Zeydan Karalar'dan 'rüşvet operasyonu' yorumu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediyesi'ndeki 'rüşvet' operasyonuyla ilgili "Bu, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyelere yapılan olağan operasyon mudur? Yoksa gerçekten ciddi bir şey var mıdır? İzleyip göreceğiz" dedi.
 21 Aralık 2020 21:42
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Başkan Zeydan Karalar'dan 'rüşvet operasyonu' yorumu

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle geçen mart ayında mazbatası iptal edilen Ceyhan Belediyesi eski başkanı Kadir Aydar ile mevcut Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel İlçi'nin de aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alındığı ve 5 Şubat'tan bu yana takip edildikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı.

BAŞKAN YARDIMCISI VE ESKİ BAŞKAN GÖZALTINDA

CHP'li Kadir Aydar, mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel İlçi ile İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri Şevkat Açan, Halil Katıtaş, Mehmet Veysel Beştaş, CHP'li Meclis Üyesi Umut Topal, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can ve müteahhitler Murat İnanır ile Metin D.'nin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında evlerinde bulunmayan 2 kişi de daha sonra yakalandı. Böylelikle operasyonda gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.

SORGUYA ALINDILAR

Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında eski başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 12 şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne, 11'i ise Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp, sorguya alındı. Şüphelilere, 'usulsüzlük, mühür kaldırmak, kaçak yapılara rüşvet karşılığı göz yummak, iskanı olmayan binalara rüşvet karşılığı iskan vermek, Ceyhan Belediyespor'a usulsüz bağış yapılmasını sağlamak' suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

KARALAR: 'ŞU ŞÖYLEDİR, BU BÖYLEDİR' DEMEK İÇİN ERKEN

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bugün belediyenin hizmetleri ile ilgili yaptığı basın toplantısında, bir soru üzerine, operasyonla ilgili şunları söyledi:

"Bu, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyelere yapılan olağan operasyon mudur? Yoksa gerçekten ciddi bir şey var mıdır? İzleyip göreceğiz. Çünkü hırsızlığı yakalatan Yalova Belediye Başkanı da görevden alındı. Yani önceden başlayan, 'şu adam şu yolsuzluğu yapmıştır' diyen belediye başkanı da görevden alınıyor. Dolayısıyla bu tür operasyonlara mesafeli yaklaşmak lazım. Sonuç ortaya çıkmadan, netice ortaya çıkmadan birini suçlamak hem karineye aykırı bir şey hem de vaka öyle. Orada 'şu şöyledir, bu böyledir' demek için erken. Burada olayı anlayıp, bir şey yapmak gerekir."
DHA
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