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Kadın muhtar, köylünün saldırısına uğradı

Ağrı'daki bir köyün muhtarı olan Meryem Önkür, içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle bir grubun saldırısına uğradı. Şikayetçi olduğunu ve olayın kamera kayıtlarının elinde olduğunu söyleyen Önkür, "Hizmet vermemi sürekli olarak saldırılarla engellemeye çalışıyorlar, can güvenliğim yok" diyerek isyan etti.
 21 Aralık 2020 21:51
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Kadın muhtar, köylünün saldırısına uğradı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Meryem Önkür (26), 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Doğubayazıt'a bağlı 250 haneli, 500 nüfuslu Dalbahçe köyüne muhtar oldu.

İÇME SUYU ŞEBEKESİ NEDENİYLE SALDIRIYA UĞRADI

Önkür, içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle bir grubun saldırısına uğradı. Fiziki ve sözlü saldırıdan diğer köylülerin yardımıyla kurtulan Önkür, şikayetçi olacağını söyledi. Saldırı anını cep telefonuyla kaydettiğini, ilgili kurumlara şikayette bulunacağını belirten Önkür, "Daha önce de aynı kişi ve kişilerin saldırısına maruz kaldım. Köye ve köylülerime hizmet yapmamı sürekli sözlü ve fiziki saldırıları ile engellemeye çalışan kişilerden çok rahatsız oldum, psikolojim bozuldu. Ben hizmet yapmaya çalışıyorum. Hizmetin karşılığı saldırı olmamalı. Can güvenliğim yok, devlet büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum" diye konuştu.
DHA
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