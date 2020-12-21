FETÖ'cülerin çevrim içi paneline HDP'li Gergerlioğlu da katıldı
|21 Aralık 2020 22:22
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Türkiye karşıtları, ABD merkezli AST isimli bir kanalda bir araya geldi. Toplantıya, FETÖ elebaşı Gülen'in "manevi oğlu" basketbolcu Enes Kanter, FETÖ'nün kapatıln yayın organı Zaman'ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, 17/25 Aralık Darbe Girişimi'nin savunucusu FETÖ'cü Arzu Yıldız gibi kırmızı bültenle aranan firari isimler katıldı.
Toplantıda, HDP'li bir isim de dikkat çekti. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, firarfi FETÖ'cüler ile PKK destekçilerinin olduğu bu toplantıya katıldı.
Çevrim içi panelde PKK sempatizanlığı ile bilinen Ukraynalı Profesör Eugene Chudnovsky de katılımcılar arasındaydı.
HDP'li vekilin terör örgütü üyeliğinden ceza alan çok sayıda firari isimle bir araya geldiği panel 9 Aralık'ta gerçekleşti.
İnkar etmedi, "Evet katıldım" dedi
HDP'li Gergerlioğlu, FETÖ'cü Enes Kanter'in görüntüsünü paylaşıp daha sonra sildiği toplantıya katıldığını inkar etmedi.
Gergerlioğlu, "Evet, katıldım. Görüşlerimi beyan edeceğim her medya organında katılırım, başkasının varlığı beni ilgilendirmez. Görüşümü söylerim" dedi.
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