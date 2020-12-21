Paraları dezenfektanla yıkayıp, sobada kurutuyor
|21 Aralık 2020 22:41
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, tost satışı yapan büfe işleten Osman Kemah (50), koronavirüs salgını nedeniyle iş yerindeki paraları dezenfektan ile yıkayıp sobada kurutuyor.
Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi'nde işlettiği büfesinde 6 yıldır tost satan Osman Kemah, koronavirüse karşı sıra dışı bir mücadele örneği sergiliyor. Kemah, kendisinden alışveriş yapan müşterilerinden aldığı paraları bir kutuda biriktiriyor. Sabah ve akşam düzenli olarak paraları dezenfektanla yıkayan Kemah, daha sonra kağıt ve metal paraları iş yerindeki sobada kurutuyor. Kemah, dezenfektanla yıkadığı temiz paraları, kendisinden tost yaptıranlara para üstü olarak veriyor.
'VATANDAŞLAR TAKDİR EDİYOR'
Kemah, ülkede koronavirüs nedeniyle ölümlerin yaşanmaya başladığından itibaren, metal ve kağıt paraları dezenfektanla yıkadığını söyledi. Halk sağlığını gözeterek bu uygulamayı sürdürdüklerini belirten Kemah, "Koronavirüs salgını nedeniyle paraları dezenfekte etmek aklımıza geldi. Paraları tek tek bıkıp, usanmadan burada biriktiriyoruz. Sürekli sabah akşam dezenfektanla yıkıyoruz. Kağıt paraları ayrı, bozuk paraları ayrı bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Sobanın üzerine asarak kurutuyoruz. Daha sonra onları toplayıp alışverişlerde kullanıyoruz" dedi.
Salgın sona erinceye kadar paraları dezenfektanla yıkamaya devam edeceklerini vurgulayan Kemah, "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için onların sağlığını da gözetiyoruz. Koronavirüs para alışverişinde de bulaşabiliyor. Biz bulaş riskini en aza indirmek için gayret sarf ediyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Vatandaşlar bizi takdir ediyor" diye konuştu.
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