Ateş Kara: Düşmeseydi tam kapanma şart olurdu
|21 Aralık 2020 23:04
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Habertürk TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Ateş Kara, vaka ve hasta sayılarındaki düşüşe dikkat çekti. Kara "Düşmeseydi tam kapanma şart olurdu" dedi.
Prof. Ateş Kara programda şunları söyledi:
"Şahsi görüşüm 3 hafta tam kapanma yönündedir. Ancak 3 haftalık kapanma döneminde ekmekçi fırını açacaksa, televizyoncu programı yapmak için TV'ye gelecekse, bu şekilde gedikler açılacaksa, bu halde süre 5-6 hafta tam kapanma olmalıdır. Bu 5-6 haftanın sonrasında ise çok sıkı kontrollere gerek olurdu. Ama sonrasında virüs yeniden yayılabilirdi. Bunun alternatifi şuanki uygulanan sistemdir. Alınan tedbirler ile vaka, hasta sayıları, ağır hasta sayıları ve vefat sayıları düşmüştür. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek tam kapanmanın sağladığı yararı sağlayabiliriz."
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