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İngiltere'de Başbakanı: 500 binden fazla kişi aşılandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs mutasyonu nedeniyle Avrupa ülkeleri ile yaşanan ulaşım probleminin kısa sürede çözüleceğini ifade etti. Johnson, ülke genelinde 500 binden fazla kişinin Covid-19'a karşı aşılandığını açıkladı.
 21 Aralık 2020 23:15
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İngiltere'de Başbakanı: 500 binden fazla kişi aşılandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda yaptığı basın açıklamasında, ülkede korona virüs mutasyonu nedeniyle yaşanan sorunların kısa sürede çözüleceğini aktardı. Johnson, mutasyon nedeniyle İngiltere'ye olan uçuşların ve uluslararası ulaşımın durdurulması konusunda, ulaşımda yaşanan gecikmelerin yalnızca Dover'da meydana geldiğini belirtti. Avrupa kıtasına gelen veya Avrupa kıtasına giden toplam ulaşımın yalnızca yüzde 20'sinin geciktiğini belirten Başbakan Johnson, bu gecikmelerden yiyecek ve tıbbi malzemelerin büyük çoğunluğunun etkilenmediğini açıkladı. Başbakan Johnson, hükümetin sınırlardaki ulaşım problemini çözmek için Fransız yetkililerle görüşmeye devam ettiğini belirterek, "Ticaret akışını olabildiğince hızlı bir şekilde çözmek için kanal üzerindeki ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü aktaran Johnson, "İkimiz de birbirimizin pozisyonunu anlıyoruz ve bu sorunları olabildiğince kısa sürede çözmek istiyoruz" dedi.

Johnson, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Covid-19'un yeni mutasyonu konusundaki endişelerini anladığını ancak tek başına araçta oturan bir sürücünün enfeksiyon bulaştırma riskinin çok düşük olduğunu belirtti.

500 BİNDEN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Başbakan Johnson, Birleşik Krallık'ta 500 binden fazla kişinin Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ilk dozunu aldığını da duyurdu.

İNGİLTERE ULAŞTIRMA BAKANI SHAPPS: "SEYAHAT ETMEYİN"

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, korona virüs mutasyonunun ağırlıklı olarak görüldüğü Kent şehrine "gitmeyin" uyarısında bulundu. Kent'teki kamyonların çoğunun Avrupa'ya gitmeye çalışan nakliyatçılar olduğunu belirten Shapps, trafiğin her iki yönde de akışının sağlanmasına yönelik çalışıldığını açıkladı. Bakan Shapps, "Yerel kalmalıyız ve seyahat etmemeliyiz" dedi.

İngiltere hükümetinin Bilimsel Danışmanı Sir Patrick Vallance ise yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının yeni türe karşı etkili olmasının beklendiğini aktardı. Vallance, yeni türün kontrol altında tutulması için "yerel kalınması ve seyahat edilmemesi" tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 33 bin 364 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 73 bin 511'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 67 bin 616'ya yükseldi.
İhlas Haber Ajansı
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