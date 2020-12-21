Ağrı Belediye Başkanı'nı tehdit eden şahısın kimliği belirlendi
|21 Aralık 2020 23:42
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a sosyal medyadan hakaret eden ve kendisini ölümle tehdit eden kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.
BAKAN SOYLU'NUN TALİMATIYLA
Sosyal medya hesabından kendisine hakaret eden kişinin videosunu yayınlayan Başkan Sayan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde hakaret videosu çeken kişinin İsviçre'de yaşayan Abdulkadir Aktürk olduğunu söyledi. Sayan yayınladığı videonun altına ise şu notu düştü:
"DEVLETİMİZ 2 SAATTE BULDU"
Sayın Süleyman Soylu bakanımızın talimatıyla ,Ağrı il emniyet müdürümüz başta olmak üzere emniyet görevlilerinin titiz çalışması sonucu bu alçağın İsviçre'de yaşadığı, gerçek adının Abdulkadir Aktürk olduğu görülmüştür.. Devletimiz 2 saatte bu alçağın inini buldu.
Sayın @suleymansoylu bakanımızın talimatıyla ,Ağrı il emniyet müdürümüz başta olmak üzere emniyet görevlilerinin titiz çalışması sonucu bu alçağın İsviçre'de yaşadığı, gerçek adının Abdulkadir Aktürk olduğu görülmüştür.. Devletimiz 2 saatte bu alçağın inini buldu. pic.twitter.com/MIappnPoTRSavcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) December 21, 2020
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