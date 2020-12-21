ABD Başkanı Joe Biden Covid-19 aşısı oldu
|21 Aralık 2020 23:52
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, canlı yayında Covid-19 aşısı oldu.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'a canlı yayında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı yapıldı. Biden'a aşının ilk dozu Delaware eyaletine bağlı Newark'taki ChristianaCare Hastanesi'nde pratisyen hemşire Tabe Masa tarafından vuruldu. Masa'nın Biden'a aşıyı vurmadan önce 3'e kadar saymasını isteyip istemediğini sorması üzerine Biden, "Hayır, ne zaman hazır olursan devam et" dedi.
Biden, aşının ardından yaptığı konuşmada, "Söylemek istediğim şey, bu insanlara çok şey borçlu olduğumuz. Bilim adamları ve bunu bir araya getiren insanlar, ön saflarda çalışanlar, klinik çalışmayı yapanlar, bu inanılmaz. Keşke hepinizin ne kadar meşgul ve inanılmaz olduğunuzu görmek için tüm hastaneleri dolaşacak vaktimiz olsaydı" dedi.
Biden, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Amerikan halkını aşıların güvenli olduğuna ikna etmek için aşıyı canlı yayında olacağını belirterek, "Çizginin önüne geçmek istemiyorum, ancak Amerikan halkına aşı olmanın güvenli olduğunu gösterdiğimizden emin olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Biden'ın eşi Jill Biden da destek amaçlı Biden'ın yanında yer alırken, Jill Biden'a erken saatlerde aşının yapıldığı öğrenildi.
Biden'ın geçiş ekibinin Sözcüsü Jen Psaki, seçişmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve kocası Doug Emhoff'un ise gelecek hafta aşı olacağını belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence'de 18 Aralık'ta Beyaz Saray'da canlı yayında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı yapılmıştı.
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